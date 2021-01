Für die CDU, die vielleicht letzte große Volkspartei, ist es das Wochenende der Entscheidungen auf dem CDU-Parteitag. Entscheidungen, die den Kurs der Partei wohl auf Jahre prägen werden.

Armin Laschet, Norbert Röttgen und Friedrich Merz streiten um den CDU-Vorsitz. Drei Männer aus NRW, von denen jeder eine ganz eigene Vision für die Partei mitbringt.

Während Laschet für eine Fortsetzung des Merkel-Kurses steht, will Röttgen die Partei „weiblicher, jünger und digitaler“ machen. Merz gilt als Favorit derer, die sich eine Schärfung des konservativen und wirtschaftlichen Profils wünschen. Wer von ihnen auf dem CDU-Parteitag am Samstag als Sieger hervorgeht, ist völlig offen.

News-Blog: CDU-Parteitag mit Vorsitzenden-Wahl

1.001 Delegierte entscheiden auf dem CDU-Parteitag über den Wahlausgang. Erstmals in digitaler Form: Wegen der Coronapandemie findet der Parteitag ab 18 Uhr am 15. Januar nicht als Präsenz-, sondern als digitaler Parteitag statt. Wir halten dich in dem News-Blog auf dem Laufenden.

+++ CDU-Parteitag 2021: Wann gibt es das Ergebnis der Vorsitzenden-Wahl? +++

Freitag, 15. Januar

18 Uhr: CDU-Parteitag beginnt mit christlicher Andacht – „Habe ich falschen Knopf gedrückt und bin bei Bibel TV?“

Ungewöhnlicher Auftakt für den digitalen CDU-Parteitag. Es geht los mit dem christlichen Lied „Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren“ und einer Andacht der evangelischen Regionalbischöfin von Hannover, Dr. Petra Bahr, über Barmherzigkeit, Trost und Hoffnung. Danach folgt Erzbischof Dr. Heiner Koch aus Berlin mit nachdenklichen Worten. Er dankt der Partei dafür, dass der Lebensschutz im Mittelpunkt der CDU-Politik steht.

Einige zeigen sich verwundert über diesen christlichen Auftakt. „Hä, habe ich den falschen Knopf auf der Fernbedienung gedrückt und bin bei Bibel TV?“, fragt ein Twitter-User. „Gleich folgt noch das Krippenspiel. Gerüchten zufolge wird Peter Altmaier Jesus spielen“, spottet ein anderer. Viele CDU-Anhänger freuen sich aber über diesen Beginn des Parteitages. „Das ist eine christliche Partei wie ich sie mir wünsche“, schreibt ein Parteianhänger.

17.30 Uhr: Kippen-Orakel vor CDU-Parteitag – so stehen die Chancen von Friedrich Merz

Ein äußerst sonderbares Fundstück war in diesen Tagen im sauerländischen Meschede zu bewundern: Ein Kippenorakel! In der Heimatregion von Bewerber Friedrich Merz konnten die Raucher mit ihren Kippen abstimmen, ob der 65-Jährige tatsächlich neuer CDU-Chef wird.

Wer mit Ja abstimmte, warf seine Zigarette in das linke Feld, wer das nicht glaubte, warf sie in das rechte Feld. Einigkeit herrschte im Hochsauerlandkreis jedoch nicht. Wie dieses Instagram-Foto zeigte, gab es keine klare Vorhersage.

Der digitale CDU-Parteitag im Schnellüberblick:

Am 15. und 16. Januar findet der 33. Parteitag der CDU-Deutschlands statt, der erste in der „digital edition“

Kandidaten für den Parteivorsitz: Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen

Jeder Kandidat erhält 15 Minuten Redezeit, um die Delegierten zu überzeugen

1001 CDU-Delegierte wählen über ein extra entwickeltes Parteitagsportal ihren Favoriten

Der Sieger benötigt eine absolute Mehrheit (502 Stimmen). Erreicht keiner der drei Kandidaten im ersten Wahlgang diese Mehrheit, kommt es zur Stichwahl

Im Anschluss an die digitale Wahl findet noch eine Briefwahl statt, welche den digitalen Sieger bestätigen soll. Das Ergebnis wird am 22. Januar verkündet

13.17 Uhr: So ist der Rede-Plan für den CDU-Parteitag

Die erste Digital-Parteitag der CDU startet am Freitagabend mit einer Rede Kramp-Karrenbauers und einem Grußwort von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Auf bisherigen Parteitagen sortierte sich die Rednerliste der Kandidaten um ein Amt nach dem Alphabet. Diesmal wäre die Reihenfolge folglich:

1. Armin Laschet

2. Friedrich Merz

3. Norbert Röttgen

Für Merz kein gutes Omen: Schon 2018 war er bei seiner Kandidatur gegen Annegret Kramp-Karrenbauer und Jens Spahn als Zweiter an der Reihe. Wie die Wahl für ihn ausging ist bekannt. Als ein Grund für die Niederlage damals wurde auch Merz schwache Rede auf dem Parteitag genannt.

Weitere Meldungen zum Rennen um den CDU-Vorsitz und CDU-Parteitag:

12.39 Uhr: CDU-Ministerpräsident will Laschet unterstützen - und ruft zu Solidarität auf

Vor der Wahl eines neuen CDU-Vorsitzenden hat Parteivize Volker Bouffier seine Partei aufgerufen, sich unabhängig vom Ausgang der Entscheidung geschlossen hinter den Wahlsieger zu stellen. Wer Vorsitzender werde, habe den Anspruch auf die „gesamte Solidarität der Partei“, sagte Bouffier am Freitag vor Journalisten in Berlin. Er bekräftigte zugleich seine Unterstützung für Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, der mit dem früheren Unionsfraktionschef Friedrich Merz und dem Außenpolitiker Norbert Röttgen um das Amt konkurriert.

Es sei am Ende eine Abwägung, bei er das Team aus Laschet und Jens Spahn für die „vorzugswürdigste Lösung“ halte, sagte Bouffier

10.15 Uhr: Bittere Schlappe vor CDU-Parteitag für Merz, Röttgen und Laschet: Kann keiner Kanzler?

Bitter: Ausgerechnet am Auftakttag des digitalen CDU-Parteitags wirde diese Umfrage des ZDF-Politbarometers veröffentlicht.

Die Frage: "Als Kanzler/-in wäre geeignet ..." Insgesamt hatten die Befragten die Wahl zwischen acht Politikern. Der einzige, der dabei für die Mehrheit als geeigneter Kanzler in Frage kommt, ist CSU-Chef Markus Söder. Bitter: Friedrich Merz empfinden wie Norbert Röttgen nur 29 Prozent als geeigneten Kanzler, Armin Laschet sogar nur 28 Prozent. Kann also keiner der drei Kandidaten für den CDU-Vorsitz Kanzler?

Wer könnte Kanzler? Foto: obs/ZDF/Forschungsgruppe Wahlen

Bei der Beurteilung von Sympathie und Leistung liegt Angela Merkel (Ranking von 2,7 bei einer Bewertung anhand einer Skala von +5 bis -5) weiter deutlich auf Platz eins, danach folgen Jens Spahn und Markus Söder. Bei den zehn bewerteten Politikern liegt ausgerechnet Merz mit einer Wertung von 0,1 auf dem letzten Platz. Nur wenig vor ihm rangiert Armin Laschet (0,7). Auch innerhalb der CDU können beide nicht wirklich Punkten.

Merz erhält von den Anhängern der CDU/CSU magere 1,4 und Laschet nur 1,3. Zum Vergleich: Merkel: 4,0 und Söder 3,1. Bei der Frage, wem man am ehesten zutraut, die CDU erfolgreich in die Zukunft zu führen, liegen Merz (28 Prozent), Laschet (28 Prozent) und Röttgen (24 Prozent) bei allen Befragten praktisch gleichauf. Bei den CDU/CSU-Anhängern wird Merz (37 Prozent) etwas mehr zugetraut als Laschet (25 Prozent) oder Röttgen (26 Prozent). Norbert Röttgen wird derzeit nicht zu den zehn wichtigsten Politikern gezählt und taucht entsprechend im Ranking nicht auf.

Vor allem Laschet und Merz gelten als Machtmenschen. Mit ihnen an der Spitze könnte es zum Streit um den Posten des Bundeskanzler-Kandidats mit der CSU kommen. Röttgen hatte zwar angekündigt, sich im Falle seiner Wahl auch vorstellen könnte, Markus Söder beim Rennen um das Kanzleramt den Vortritt zu lassen, ruderte allerdings nun in „Guten Morgen Deutschland“ von RTL etwas zurück. Es sei das Selbstverständnis der Partei, dass der Vorsitzende auch das Amt des Kanzlerkandidaten übernehme.

6:30 Uhr: SPD-Klingbeil: Keiner der CDU-Kandidaten wird die Lücke von Merkel füllen

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sieht in keinem der Kandidaten für den CDU-Parteivorsitz einen adäquaten Ersatz für die scheidende Kanzlerin und ehemalige Parteichefin Angela Merkel. „Ehrlich gesagt, hinterlässt Angela Merkel eine große Lücke in dieser Partei und auch an der Spitze des Landes und ich traue keinem der drei CDU-Kandidaten zu, dass er diese Lücke füllt“, sagte er dem Nachrichtenportal watson.

„Armin Laschet, Norbert Röttgen und Friedrich Merz haben alle ihre Schwächen und sicher auch ihre Stärken“, sagte Klingbeil watson. Auf die Frage, welche Stärken er konkret meine, sagte er: „Die suche ich aktuell noch“.

6:15 Uhr: Das ist der Fahrplan für den CDU-Parteitag heute

Nach knapp einjähriger Hängepartie startet heute um 18.00 Uhr der digitale CDU-Parteitag zur Wahl eines neuen Vorsitzenden. Unter anderem sind Reden der scheidenden Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer sowie digitale Grußworte von Kanzlerin Angela Merkel (CDU), CSU-Chef Markus Söder und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen geplant.

Der neue Parteichef soll am Samstagvormittag gewählt werden.

Donnerstag, 14. Januar

17.30 Uhr: Prognose vor CDU-Parteitag -– So viele Delegierten könnten für Merz, Laschet und Röttgen stimmen

Laut einem Bericht der „Bild-Zeitung“ rechnet das Lager von Friedrich Merz beim ersten Wahlgang mit 410 sicheren Delegierten-Stimmen. Laut „Bild“ soll Merz in den CDU-Landesverbänden sichere 360 Stimmen der 1.001 Delegierten haben.

Dagegen könnte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet mit lediglich 310 Stimmen rechnen, Norbert Röttgen mit 180. Die große Unbekannte: Rund 100 Delegierte sind wohl noch unentschlossen. Da kein Kandidat nach dieser Berechnung im ersten Wahlgang eine absolute Mehrheit erreicht, wäre ein zweiter Wahlgang notwendig.

In dem zweiten Wahlgang würde dann, sofern diese Prognose der Delegiertenstimmen zutrifft, Friedrich Merz gegen Armin Laschet antreten. Entscheidend wäre hier, für welchen Kandidaten das Röttgen-Lager stimmen würde. Der Drittplatzierte scheidet vor dem zweiten Wahlgang aus.

Was in dieser Prognose außen vor bleibt: Auch die Bewerbungsreden auf dem CDU-Parteitag könnten den ein oder anderen Delegierten noch spontan umstimmen. Als Erklärung für Merz` überraschende Niederlage auf dem CDU-Parteitag 2018 gegen Annegret Kramp-Karrenbauer wird seine mäßige Rede vor den Delegierten genannt. Wird er also am Samstag überzeugender auftreten?

17.15 Uhr: Hier siehst du den CDU-Parteitag live im TV und im Stream

Gleich mehrere Sender übertragen den ersten digitalen Parteitag der CDU im TV oder im Stream. Hier findest du eine Übersicht:

Phoenix: Der öffentlich-rechtliche Sender begleitet mit einer Spezialsendung den Parteitag. Los geht es hier ab 18:30 Uhr. Phoenix überträgt das Partei-Treffen live. Am 16. Januar sendet Phoenix von 9:30 Uhr bis 15 Uhr.

ntv: Auch bei ntv gibt es eine Sondersendung. Am 15. Januar ist der Sender ab 18 Uhr in einem „News Spezial“ live beim Parteitag

Stream: Neben den Streams von Phoenix (ARD-Mediathek) und ntv bietet auch die CDU selbst einen Live-Stream an. Ihn findest du unter www.cdu-parteitag.de

14.30 Uhr: Rückenwind vor CDU-Parteitag für Armin Laschet

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, der im Duo mit Gesundheitsminister Jens Spahn antritt, darf sich kurz vor dem Start des digitalen Parteitags über Rückenwind freuen. CDU-Fraktionsvorsitzende aus mehreren Bundesländern haben offen ihre Unterstützung für Laschet verkündet, darunter Dirk Topffer (Niedersachsen), Jan Redmann (Brandenburg) oder Mario Voigt (Thüringen).

Laschet gilt als Favorit des CDU-Establishment, die sich eine Fortsetzung des von Angela Merkel eingeschlagenen Kurses wünschen.

12.00 Uhr: Friedrich Merz spricht bei Markus Lanz bereits über mögliche Koalitionen

Der Parteitag hat noch nicht einmal gestartet, doch Friedrich Merz ist sich seiner Sache offenbar bereits gewiss. Bei „Markus Lanz“ sprach er am Mittwochabend bereits über mögliche Koalitionspartner für die Regierungsperiode nach der Bundestagswahl im September 2021. Mehr dazu hier. (dav, mag, mit dpa)