CDU-Parteitag: Prognose ist da! So viele Stimmen haben Merz, Laschet und Röttgen sicher

Für die CDU, die vielleicht letzte große Volkspartei, ist es das Wochenende der Entscheidungen. Entscheidungen, die den Kurs der Partei wohl auf Jahre prägen werden. Ganz Deutschland hängt an diesem Wochenende an den Bildschirmen.

Das Rennen ist eröffnet: Armin Laschet, Norbert Röttgen und Friedrich Merz streiten um den CDU-Vorsitz. Drei Männer aus NRW, von denen jeder eine ganz eigene Vision für die Partei mitbringt.

Während Laschet für eine Fortsetzung des Merkel-Kurses steht, will Röttgen die Partei „weiblicher, jünger und digitaler“ machen. Merz gilt als Favorit derer, die sich eine Schärfung des konservativen und wirtschaftlichen Profils wünschen. Wer von ihnen am Samstag als Sieger hervorgeht, ist völlig offen. Doch der Sieger darf sich durchaus berechtigte Hoffnungen machen, der nächste Bundeskanzler in Deutschland zu werden.

News-Blog: CDU-Parteitag mit Vorsitzenden-Wahl

1.001 Delegierte entscheiden über den Wahlausgang. Erstmals in digitaler Form: Wegen der Coronapandemie findet der Parteitag ab 18 Uhr am 15. Januar nicht als Präsenz-, sondern als digitaler Parteitag statt. Wir halten dich in dem News-Blog auf dem Laufenden.

Der digitale CDU-Parteitag im Schnellüberblick:

Am 15. und 16. Januar findet der 33. Parteitag der CDU-Deutschlands statt, der erste in der „digital edition“

Kandidaten für den Parteivorsitz: Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen

Jeder Kandidat erhält 15 Minuten Redezeit, um die Delegierten zu überzeugen

1001 CDU-Delegierte wählen über ein extra entwickeltes Parteitagsportal ihren Favoriten

Der Sieger benötigt eine absolute Mehrheit (502 Stimmen). Erreicht keiner der drei Kandidaten im ersten Wahlgang diese Mehrheit, kommt es zur Stichwahl

Im Anschluss an die digitale Wahl findet noch eine Briefwahl statt, welche den digitalen Sieger bestätigen soll. Das Ergebnis wird am 22. Januar verkündet

+++ CDU-Parteitag 2021: Wann gibt es das Ergebnis der Vorsitzenden-Wahl? +++

Donnerstag, 14. Januar

17.30 Uhr: Prognose vor CDU-Parteitag -– So viele Delegierten könnten für Merz, Laschet und Röttgen stimmen

Laut einem Bericht der „Bild-Zeitung“ rechnet das Lager von Friedrich Merz beim ersten Wahlgang mit 410 sicheren Delegierten-Stimmen. Laut „Bild“ soll Merz in den CDU-Landesverbänden sichere 360 Stimmen der 1.001 Delegierten haben.

Dagegen könnte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet mit lediglich 310 Stimmen rechnen, Norbert Röttgen mit 180. Die große Unbekannte: Rund 100 Delegierte sind wohl noch unentschlossen. Da kein Kandidat nach dieser Berechnung im ersten Wahlgang eine absolute Mehrheit erreicht, wäre ein zweiter Wahlgang notwendig.

In dem zweiten Wahlgang würde dann, sofern diese Prognose der Delegiertenstimmen zutrifft, Friedrich Merz gegen Armin Laschet antreten. Entscheidend wäre hier, für welchen Kandidaten das Röttgen-Lager stimmen würde. Der Drittplatzierte scheidet vor dem zweiten Wahlgang aus.

Was in dieser Prognose außen vor bleibt: Auch die Bewerbungsreden auf dem CDU-Parteitag könnten den ein oder anderen Delegierten noch spontan umstimmen. Als Erklärung für Merz` überraschende Niederlage auf dem CDU-Parteitag 2018 gegen Annegret Kramp-Karrenbauer wird seine mäßige Rede vor den Delegierten genannt. Wird er also am Samstag überzeugender auftreten?

17.15 Uhr: Hier siehst du den CDU-Parteitag live im TV und im Stream

Gleich mehrere Sender übertragen den ersten digitalen Parteitag der CDU im TV oder im Stream. Hier findest du eine Übersicht:

Phoenix: Der öffentlich-rechtliche Sender begleitet mit einer Spezialsendung den Parteitag. Los geht es hier ab 18:30 Uhr. Phoenix überträgt das Partei-Treffen live. Am 16. Januar sendet Phoenix von 9:30 Uhr bis 15 Uhr.

ntv: Auch bei ntv gibt es eine Sondersendung. Am 15. Januar ist der Sender ab 18 Uhr in einem „News Spezial“ live beim Parteitag

Stream: Neben den Streams von Phoenix (ARD-Mediathek) und ntv bietet auch die CDU selbst einen Live-Stream an. Ihn findest du unter www.cdu-parteitag.de

14.30 Uhr: Rückenwind vor CDU-Parteitag für Armin Laschet

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, der im Duo mit Gesundheitsminister Jens Spahn antritt, darf sich kurz vor dem Start des digitalen Parteitags über Rückenwind freuen. CDU-Fraktionsvorsitzende aus mehreren Bundesländern haben offen ihre Unterstützung für Laschet verkündet, darunter Dirk Topffer (Niedersachsen), Jan Redmann (Brandenburg) oder Mario Voigt (Thüringen).

Laschet gilt als Favorit des CDU-Establishment, die sich eine Fortsetzung des von Angela Merkel eingeschlagenen Kurses wünschen.

12.00 Uhr: Friedrich Merz spricht bei Markus Lanz bereits über mögliche Koalitionen

Der Parteitag hat noch nicht einmal gestartet, doch Friedrich Merz ist sich seiner Sache offenbar bereits gewiss. Bei „Markus Lanz“ sprach er am Mittwochabend bereits über mögliche Koalitionspartner für die Regierungsperiode nach der Bundestagswahl im September 2021. Mehr dazu hier. (dav)