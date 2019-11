CDU-Parteitag: Partei verliert einen Buchstaben – das steckt dahinter

Am Freitag startet der CDU-Parteitag 2019 in Leipzig. Die große Frage, die sich jetzt alle stellen: Kommt der große Knall?

Beobachter rechnen mit einer Revolte: Angesichts schwacher Umfragewerte der CDU wächst der Unmut auf CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Ihr Rivale Friedrich Merz steht schon in den Startlöchern. Er unterlag AKK beim CDU-Parteitag im Dezember 2018 bei der Wahl des CDU-Vorsitzenden.

Zuletzt hatte Merz immer wieder gegen die Groko gestichelt, ihre Arbeit „desaströs“ genannt - und damit implizit auch CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer kritisiert. Denn sie steht für das Fortführen der Großen Koalition. Wagt Merz jetzt den CDU-Putsch?

Alle Infos zum CDU-Parteitag 2019 in Leipzig im Newsblog.

Donnerstag. 21. November:

14.20 Uhr: „Es wird ein intensiver Arbeitsparteitag“, kündigt CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak den CDU-Parteitag 2019 an. Er wünscht sich eine Veranstaltung möglichst ohne Personaldebatten.

Doch Beobachter rechnen durchaus mit der Möglichkeit, dass es am Ende doch um die Frage gehen könnte: AKK oder Friedrich Merz? Parteiintern gibt es bereits massive inhaltliche Differenzen und auch immer wieder Widerstand gegen Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer.

14 Uhr: CDU-Vize Thomas Strobl hat sich gegen eine Mitgliederbefragung oder gar verbindliche Urwahl zur Kanzlerkandidatur ausgesprochen, wie sie einige Christdemokraten für den Parteitag in Leipzig beantragt haben. „Beteiligung ist gut, aber sie muss gut und klug gemacht sein“, sagte der Baden-Württemberger der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag in Leipzig.

Faltbare Wahlkabinen liegen in der Halle für den CDU-Bundesparteitag bereit. Foto: dpa

Er wies auf die schlechten Erfahrungen seiner Landes-CDU damit hin und fügte hinzu: „Wir sehen seit Jahren, ganz aktuell auch bei der SPD, dass Mitgliederentscheide kein automatischer Weg zum Glück sind: Das ist wochenlange Selbstbeschäftigung, Spaltung und am Ende kein klares Ergebnis. Ich bin also für Beteiligung, jedoch gegen eine förmliche Mitgliederbefragung oder gar eine Urwahl in Sachen Kanzlerkandidatur. Und der Landesvorstand der CDU Baden-Württemberg sieht das genauso.“

Auf dem am Freitag beginnenden Parteitag stehen auch Anträge zur Diskussion, die eine stärkere Mitgliederbeteiligung vorsehen. Die Antragskommission empfiehlt, Anträge für eine verbindliche Mitgliederentscheidung oder eine Urwahl abzulehnen.

13 Uhr: Kurz vor dem CDU-Parteitag ist der Partei ein Buchstabe abhanden gekommen: Greenpeace-Aktivisten haben am Donnerstagmorgen den großen roten Buchstaben aus dem Parteilogo im Konrad-Adenauer-Haus entfernt, wie die Umweltschutzorganisation mitteilte. Das verbleibende „DU“ ergänzten die Aktivisten mit einem Banner, so dass an der Glasfassade stand: „Du sollst das Klima schützen“.

Vor CDU-Parteitag: Greenpeaceaktivisten haben der Partei ein C geklaut. Foto: dpa

Mit der Aktion solle gegen die „desaströse Klimapolitik“ der Partei protestiert werden, teilte Greenpeace mit. „Die CDU muss zum C in ihrem Namen stehen (...).“ Das „C“ in der CDU steht für „Christlich“. Die Partei gebe vor, die Schöpfung schützen zu wollen, bleibe aber die dazu nötigen Maßnahmen schuldig, kritisierte Greenpeace. (pen, dpa)