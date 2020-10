CDU: Hammer zur späten Stunde! Geplanter Parteitag findet laut Medienbericht nicht statt

Bei der CDU soll die Hütte brennen!

Hintergrund ist der Machtkampf um die CDU-Parteispitze zwischen Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen.

Nun soll es sogar einen Geheimgipfel am Sonntag in der CDU-Zentrale in Berlin geben, berichtet die „Bild“.

CDU: Streit um Parteitag eskaliert – Verschwörungstheorie kursiert schon

Die Bild-Zeitung berichtet, dass der CDU nun massiver Streit droht. Es geht um den geplanten Parteitag Anfang Dezember in Stuttgart. Wegen der steigenden Coronavirus-Zahlen will Armin Laschet das Treffen mit 1001 Delegierten verschieben, Der „Welt am Sonntag“ sagte der NRW-Ministerpräsident, Parteien müssten Vorbild sein in der Corona-Krise. „Dieser Parteitag ist jetzt nicht unbedingt erforderlich, kann verschoben werden. Wir müssen alle Kraft, Energie und Anstrengungen jetzt auf die Bekämpfung der Pandemie richten.“

--------------

Mehr über die CDU:

Die Partei wurde nach dem 2. Weltkrieg neu gegründet.

Sie vereint verschiedene politische Strömungen: Konservatismus, Katholische Soziallehre, Ordoliberalismus.

Bisher gab es fünf CDU-Kanzler: Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, Kurt Georg Kiesinger, Helmut Kohl und Angela Merkel.

Nur in den 1970er-Jahren blieb die CDU mal ein ganzes Jahrzehnt bundespolitisch in der Opposition.

--------------

Friedrich Merz besteht auf CDU-Parteitag im Dezember

Sein Kontrahent Friedrich Merz sieht das aber ganz komplett anders! Er besteht auf eine Neuwahl des Parteivorstands noch in diesem Jahr. In CDU-Kreisen heiße es bereits, Merz drohe mit einem Aufstand und könnte eine Mitgliederbefragung fordern, falls der Parteitag wieder abgesagt werde, schreibt die „Bild “. Das Blatt will außerdem wissen, dass es am Sonntagnachmittag zu einem Geheimgipfel im Konrad-Adenauer-Haus kommt.

Bei diesem Treffen anwesend seien, neben den drei Kandidaten, CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sowie alle stellvertretenden CDU-Bundesvorsitzenden.

CDU-Parteitag findet nicht am 4. Dezember statt

Am Sonntagabend dann der Hammer! Der für den 4. Dezember geplante Präsenzparteitag der CDU zur Wahl eines neuen Parteivorsitzenden ist vom Tisch. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Sonntagabend nach gut fünfstündigen Beratungen der engsten Parteispitze in Berlin. Das berichtet unter anderem Focus Online.

Krude CDU-Verschwörungstheorie wird von WerteUnion-Chef verbreitet

Derweil kursiert eine krude Verschwörungstheorie im Netz, die vom WerteUnion-Vorsitzenden Alexander Mitsch geteilt wurde. Die Werteunion vereint rechtskonservativ eingestellte CDU-Mitglieder. Mitsch schrieb am Samstagabend auf Twitter: „Manche mutmaßen ja, dass Corona als Vorwand genutzt werden soll, um den CDU-Parteitag zu verschieben und so eine Erneuerung der Parteispitze zu verhindern.“ Dann distanzierte er sich auf sarkastische Weise von der Verschwörungstheorie, die er aber gleichzeitig hiermit an seine über 17.000 Follower verbreitet hatte: „Das sind sicher nur Gerüchte, denn auf so eine Idee kommen doch nur machtgierige Bösewichte in schlechten Politthrillern.“

Manche mutmaßen ja, dass #Corona als Vorwand genutzt werden soll, um den #CDU #Parteitag zu verschieben und so eine Erneuerung der Parteispitze zu verhindern. Das sind sicher nur Gerüchte, denn auf so eine Idee kommen doch nur machtgierige Bösewichte in schlechten Politthrillern. — Alexander Mitsch (@MitschAlexander) October 24, 2020

Auch wenn Mitsch innerparteilich völlig am rechten CDU-Rand steht und fast keinen Einfluss hat, unterstreicht der Tweet doch die aufgeladene Stimmung in Teilen der CDU-Mitgliedschaft, insbesondere unter den Merz-Anhängern auch in der Jungen Union, die sich bei einer Verschiebung der Wahl entladen könnte.