Syrer bleiben: Darum läuft Merz’ Abschiebe-Offensive ins Leere

Migration ist der neue Brennstoff für die feurige Debatte in der CDU. Besonders knirscht es zwischen Außenminister Johann Wadephul und Bundeskanzler Friedrich Merz. Der CDU-Chef will syrischen Asylsuchenden das Bleiberecht entziehen und sie zurück in die Heimat schicken – der Außenminister stellt sich dagegen. Doch ist die Forderung des Bundeskanzlers umsetzbar? In der Galerie zeigen wir dir, warum seine Abschiebe-Offensive im Sand verläuft.
Schon gelesen? ++ Ein Jahr nach dem Ampel-Desaster: Dicke AfD-Schlappe für Kanzler Merz++ Darum fährt Merz’ Abschiebeforderung gegen die Wand: Bundeskanzler Friedrich Merz machte eine klare Ansage in Bezug auf syrische Asylsuchende: „Der Bürgerkrieg in Syrien ist beendet. Es gibt jetzt keinerlei Gründe mehr für Asyl in Deutschland und deswegen können wir auch mit Rückführungen beginnen.“ Foto: IMAGO / dts Nachrichtenagentur; IMAGO / NurPhoto Bundesaußenminister Johann Wadephul zweifelte die freiwillige Rückkehr syrischer Flüchtlinge an: „Hier können wirklich kaum Menschen richtig würdig leben“, sagte er im stark zerstörten Vorort der syrischen Hauptstadt Damaskus. Foto: IMAGO/AA Laut der Fraktionsvize Sonja Eichwede (SPD) seien bereits viele Syrer in sozialversicherungspflichtigen Berufen tätig und dadurch extrem wertvoll für die Gesellschaft. Ihr Parteikollege Lars Castellucci habe ebenfalls kein Interesse daran, „Menschen abzuschieben, die sich gut integriert haben.“ Foto: IMAGO/Political-Moments Vom Abschieben im großen Stil ist laut der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung, Natalie Pawlik (SPD), nicht die Rede: „Ich gehe davon aus, dass sich aktuelle Überlegungen innerhalb der Bundesregierung, nach Syrien abzuschieben, auf Straftäter und Gefährder beschränken. Das ist so im Koalitionsvertrag vereinbart“, sagte sie der WELT AM SONNTAG. Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur Neben dem Schutztitel ist die Einbürgerung eine der Möglichkeiten für Syrer, ihren Aufenthalt in Deutschland zu sichern. Rund 250.000 Syrerinnen haben den deutschen Pass erhalten und viele mehr erfüllen die Voraussetzungen von fünf Jahren Aufenthalt in Deutschland, Lebensunterhaltssicherung sowie Sprach- und Rechtskenntnissen. Foto: IMAGO/Wolfilser Außerdem besitzen rund 70.000 Syrer eine unbefristete Niederlassungserlaubnis, und weitere 15.000 verfügen über einen Titel zum Zweck der Erwerbstätigkeit, der ihnen einen dauerhaften Aufenthalt ermöglicht. Foto: imago/Ralph Peters Laut den Daten des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge sinkt die Zahl der Erstanträge auf Asyl, und nur ein Bruchteil davon endet mit einem Schutztitel – gerade einmal 0,8 % von über 3000 Asylentscheidungen. Foto: IMAGO/Wolfilser Die Abschiebung syrischer Flüchtlinge erschwert sich auch dadurch, dass die Lageanalyse des Auswärtigen Amts die Sicherheitslage Syriens als „extrem volatil“ beschreibt und keine Bedingungen für eine „Rückkehr auf hohem Niveau“ feststellt. Foto: IMAGO/Anadolu Agency
