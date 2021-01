CDU: „Wir Verbrecher von heute“ – Wahlplakat wird zum Eigentor

Die CDU in Baden-Württemberg wollte den Wahlkampf für die Landtagswahl in dem Bundesland am 14. März wohl besonders kreativ angehen – doch der Schuss ging nach hinten los.

Zwar kann man das CDU-Wahlplakat, das ein Twitter-Nutzer entdeckte, nicht so schnell vergessen – aber das liegt eher an einem irritierenden Fauxpas anstatt der Botschaft der konservativen Partei.

CDU: Irritierendes Wahlplakat zur Landtagswahl in Baden-Württemberg

Bei der Suche nach kreativen und zugleich überzeugenden Wahlkampagnen kann man sich schon mal verirren, wie die CDU in Baden-Württemberg zeigt.

Denn die Partei wirbt zur Landtagswahl am 14. März mit einem Wahlplakat, dessen Botschaft nicht eindeutig zu verstehen ist – und damit für Lacher im Netz sorgt.

So steht mit in weißer Schrift auf orangefarbenem Hintergrund geschrieben: „CDU wählen, weil wir Verbrecher von heute mit Ausrüstung von morgen jagen.“ Ähm, ja – es ist kaum möglich, in dem Satz nicht zu lesen, dass die christliche Partei sich selbst als Bande von Verbrechern bezeichnet.

Das findet auch der Twitter-Nutzer, der das Plakat auf die Plattform stellte. „Wir Verbrecher von heute“, kommentiert er mit einem Tränen lachenden Smiley.

Und das nur, weil auf dem Plakat zwischen „wir“ und „Verbrecher“ ein simples „die“ fehlt, wie ein anderer Nutzer kommentiert: „So aber steht dort, dass sich die CDU in Baden-Württemberg für moderne Verbrecher hält. #deutschistschwer“

CDU: Wahlplakat entwickelt sich zum Eigentor

Doch dem Beitrags-Poster fällt noch etwas anderes auf: „Interessant übrigens auch die Ansage, dass die CDU in Baden-Württemberg nun selber Verbrecher jagt und das nicht der Polizei überlassen will.“

Auch darauf springen andere Nutzer auf, kommentieren ironisch:

„Es hatte ja schon einmal eine Partei mit einer Einsatzgruppe in Deutschland“

„Selbst ist die Bürgerwehr!“

„Können sie aber gar nicht, weil die Ausrüstung erst morgen kommt“

„Das Coronavirus haben sie ja schon sooo erfolgreich gejagt...“

Ein anderer Kommentator fordert sogar in einem Hashtag den Rücktritt der CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann.

Ob sich die CDU mit dem Wahlplakat einen Gefallen getan hat, werden wir spätestens bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg am 14. März erfahren. (kv)