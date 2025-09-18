CDU-Mann beleidigt Aussehen von Grüner – Klöckner greift nur verhalten ein

Die Bundestagssitzung begann mit einer hitzigen Debatte zwischen CDU-Politiker Klaus-Peter Willsch und Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann. Nach mehrfachen Zwischenrufen geriet Willsch aus der Fassung und sorgte mit persönlichen Kommentaren für Empörung im Parlament. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner griff ein.

CDU-Politiker Willsch verliert im Bundestag die Geduld

Die 25. Bundestagssitzung begann mit einer hitzigen Auseinandersetzung zwischen Klaus-Peter Willsch von der CDU und der Grünen-Fraktionsvorsitzenden Britta Haßelmann. Während der CDU-Politiker über die Migrationspolitik der Ampel-Regierung sprach, unterbrachen ihn mehrere Zwischenrufe aus den Reihen der Grünen.

Willsch ließ sich dadurch aus der Ruhe bringen und reagierte verärgert: „Mein Gott, hören Sie doch mal auf mit diesem Gemäkel. Haben Sie schlecht geschlafen oder was, Frau Haßelmann? Sie sind ja unerträglich. Also, Sie sehen so richtig verbiestert aus, wenn ich Ihnen das mal sagen darf.“ Seine Aussagen sorgten für Empörung im gesamten Plenarsaal.

CDU und Klöckner: Bemerkungen verurteilt, aber Fokus bleibt

Nach seiner Rede griff Bundestagspräsidentin Julia Klöckner ein, um die hitzige Situation zu entschärfen. Sie erklärte eher verhalten auf die Aussage ihres Parteikollegen: „Wir müssen weder Gesichtszustand noch Ausgeruhtsein kommentieren. Da kann man ja auch einmal falsch liegen.“

Inhaltlich verteidigte Willsch hingegen die Einwanderungswende der Ampel-Regierung, auch wenn er deutliche Kritik äußerte. Besonders hob der CDU-Politiker die Initiativen von Alexander Dobrindt hervor, die seiner Meinung nach entscheidend dazu beitragen, illegale Zuwanderung einzudämmen. Die Debatte zeigte einmal mehr die starken Gegensätze zwischen der CDU und den Grünen im Parlament, insbesondere in der Migrationspolitik, einem der aktuell zentralen Streitpunkte.

