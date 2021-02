CDU-Politikerin Julia Klöckner mit peinlichem Fauxpas im Netz – DIESE Antwort ist entlarvend! Dann kommt noch schlimmer

Vielleicht wäre etwas Nachhilfe in der Tat nicht schlecht gewesen...

Wenn sich alteingesessene Politiker bei Social-Media betätigen, kann es hin und wieder zu lustigen Fehlern oder auch peinlichen Klogriffen kommen. Zu den alteingesessenen Politikerinnen in Deutschland gehört definitiv Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (48), die schon 2002 Bundestagsabgeordnete war und heute zu den Führungsfiguren der CDU gehört.

Welch peinlicher Fauxpas der CDU-Politikerin jetzt im Netz auf Twitter passiert ist – puh, das würde sie wohl am liebsten wieder rückgängig machen, ganz sicher!

CDU-Politikerin Julia Klöckner mit peinlichem Fauxpas im Netz

Auf Twitter hat SPD-Nachwuchshoffnung Lilly Blaudszun (19) mächtig gegen Klöckner geledert. In einem Tweet schreibst sie: „Julia Klöckner ist als Landwirtschaftsministerin ein wirklicher Totalausfall. Anstatt Landwirtschaft zukunftsfit und nachhaltiger zu machen und den Menschen eine sichere Perspektive zu bieten, blockiert sie weiter.“

Die Social Media Skills von @JuliaKloeckner sind der @cdurlp bestimmt ne große Hilfe. pic.twitter.com/arJDlctoP6 — Julian Lange (@LangeJulian) February 5, 2021

Dazu teilt Blaudszun einen „Spiegel“-Artikel über interne Dokumente, die belegen würden, dass Agrarminister (wie Klöckner) den Kollegen aus dem Umweltministerium eine direkte Mitsprache beim Klimaschutz verweigern würden.

------------------------

Das ist Julia Klöckner:

am 16. Dezember 1972 in Bad Kreuznach geboren

von 2002 bis 2011 Bundestagsabgeordnete, von 2009 bis 2011 Parlamentarische Staatssekretärin im Landwirtschaftsministerium

seit 2012 eine von fünf stellvertretenden CDU-Bundesvorsitzenden

seit März 2018 Landwirtschaftsministerin

2019 Auszeichnung mit dem Aachener Orden wider den tierischen Ernst

------------------------

Klöckner will nicht reagieren – und macht genau DAS

Wie soll Klöckner und ihr Social-Media-Team auf diesen Frontalangriff der jungen SPD-Politikerin reagieren? Wahrscheinlich gar nicht, werden sie sich wohl gedacht haben. Was sie aber dazu veranlasst hat, genau DAS dann doch zu machen, wird wohl niemand nachvollziehen können: Klöckner oder ein Mitarbeiter aus dem Team haben DIREKT auf Blaudszuns Tweet geantwortet.

Und so dem Tweet zu NOCH mehr Aufmerksamkeit verholfen (genau das, was sie vermeiden wollten) und wohl eine interne Nachricht an ihre Mitarbeiter oder Parteikollegen reingesetzt! „Wir haben es gesehen, aber ob wir dieser jungen SPDlerin zur Aufmerksamkeit verhelfen sollen – Ball ausrollen lassen...“ AUTSCH! Auch wenn unklar ist, ob Klöckner persönlich oder jemand aus ihrem Team getwittert hat – die Ministerin macht auf jeden Fall keine gute Figur...

Der Moment, wenn selbst eigenes Ministerium keinen Bock mehr auf dich und deine rückschrittliche Politik hat. pic.twitter.com/7xXlddZFQe — Lilly Blaudszun (@LillyBlaudszun) February 5, 2021

Und dann wird es mit dem Twitter-Verständnis des CDU-geführten Landwirtschaftsministeriums wohl noch schlimmer, denn: Ausgerechnet der offizielle Twitter-Account des Ministeriums hat dann auch noch den Tweet von Klöckner-Kritikerin Blaudszun retweetet und so nochmal kräftig weiterverbreitet! Die SPD-Politikerin schadenfroh: „Der Moment, wenn selbst eigenes Ministerium keinen Bock mehr auf dich und deine rückschrittliche Politik hat.“

------------------------

Mehr News aus der Politik:

++ FDP-Vize Wolfang Kubicki von Markus Lanz in die Mangel genommen – „So rückgratlos sind Sie?“ ++

++ Erdogan: Studenten protestieren in der Türkei – wie der Präsident sie nennt, ist bezeichnend ++

------------------------

Der Ministeriums-Account erklärt dann aber prompt: „Schnell reagiert. Aber falsch interpretiert. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Übrigens sehen das die anderen Landesminister (auch SPD) genauso und stimmen unseren Vorschlägen gerade zu.“

Schnell reagiert. Aber falsch interpretiert. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Übrigens sehen das die anderen Landesminister (auch SPD) genauso und stimmen unseren Vorschlägen gerade zu. Gleich gibt's die Ergebnisse in der PK zur #AMK. — BMEL (@bmel) February 5, 2021

Spott über CDU und Klöckner: „Vollkatastrophe“

Die hämischen Kommentare zu den Tweets haben es in sich, hier eine Auswahl:

„Twitter ist halt auch kompliziert...“

„Ups, da wird im Bundeslandwirtschaftsministerium wohl jemand gefeuert werden...“

„Hör auf, mein Bauch tut schon ganz weh! Vollkatastrophe.“

„Was macht deren Social-Media-Abteilung beruflich, das ist ja beeindruckend.“

Der letzte Nadelstich: Am Ende bietet die Jungpolitikerin Klöckner und ihrem Team auch noch ein Social-Media-Seminar an. (mg)

------------------------

Weitere Top-Themen:

++ „Die Festspiele der Reality Stars“ (Sat.1): Sorge um schwangere Kandidatin? Sender reagiert sofort ++

++ Kindesmissbrauch in NRW: Eine Woche, fünf Prozesse, elf Opfer und eine halbe Millionen Kinderporno-Bilder ++

++ Lidl: Kunde will seinen Einkauf bezahlen, kurz darauf platzt ihm der Kragen – „Schlicht unverschämt“ ++

------------------------

Wende im Kampf um die Landtagswahl in Baden-Württemberg am 14. März! Mit Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann macht sich die CDU Hoffnungen, Grünen-Ministerpräsident Winfried Kretschmann und seine Partei als stärkste Kraft in Baden-Württemberg abzulösen. Nachdem beide Parteien bisher gleichauf lagen, haben die Grünen im Rennen um die Landtagswahl in Baden-Württemberg plötzlich deutlich die Nase vorn. Hier erfährst du alle Details!