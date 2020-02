CDU: Irre Wende! Armin Laschet kandidiert für Vorsitz – dafür ist ER aus dem Rennen!

Kampf um CDU-Vorsitz: Kündigt NRW-Ministerpräsident Armin Laschet seine Kandidatur an?

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet will für den CDU-Vorsitz kandidieren.

Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Berlin am Dienstag aus Parteikreisen. Dagegen will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nicht für den CDU-Vorsitz kandidieren. Er wolle Laschet unterstützen, heißt es. Demnach soll Laschet planen, Spahn im Fall einer Wahl zum Parteichef zu seinem Stellvertreter zu machen.

CDU: Armin Laschet kandidiert für Vorsitz

Für 9.30 Uhr haben Laschet und Spahn eine Pressekonferenz angekündigt. Thema: „Zur Zukunft der CDU Deutschlands“.

Jens Spahn (links) könnte Stellvertreter eines CDU-Vorsitzenden Armin Laschet werden. Foto: dpa

------------------------------------

• Mehr Themen:

Rebecca Reusch entführt? Ermittler spricht Klartext!

Friedrich Merz schießt gegen AKK: Die Reaktion der Anwesenden schockiert

Elterngeld-Reform: Ministerium streicht Förderung – diese Familien sind betroffen

Donald Trump verwirrt mit irrer Prophezeiung: „Dieses Datum ist sehr wichtig"

-------------------------------------

Bereits am Montagabend hatte der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz für Dienstag um 11 Uhr zu einer Pressekonferenz geladen. Auch Merz soll nach dpa-Informationen eine Kandidatur am Dienstag bekanntgeben wollen.

Röttgen einziger offizieller Kandidat

Überrschaung in der CDU: Norbert Röttgen (r.), hier neben Außenminister Heiko Maas (SPD) kandidiert für den Posten als Parteichef. Foto: imago images / Christian Spicker

Bislang hatte nur der frühere Bundesumweltminister Norbert Röttgen seine Kandidatur offiziell gemacht. (>>> hier mehr dazu)

Der Nachfolger oder die Nachfolgerin von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer wird auf einem Parteitag am 25. April gewählt. (ms mit dpa)