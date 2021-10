CDU-Hammer! Friedrich Merz will bei Parteichef-Wahl wieder antreten

Tritt Friedrich Merz nochmal als CDU-Chef an?

Sollte es der aktuelle CDU-Chef Armin Laschet nicht schaffen, eine Jamaika-Koalition mit den Grünen und der FDP zu bilden, gehen viele davon aus, dass er als Parteivorsitzender zurücktreten wird. Doch wer wird sein Nachfolger?

Bei der letzten Wahl eines CDU-Chefs konnte sich Friedrich Merz nicht gegen Laschet durchsetzen. Doch offenbar hat der 65-jährige Sauerländer den Traum vom Parteivorsitz noch nicht aufgegeben. Wie „Bild“ berichtet, bleibt Merz im Rennen.

CDU-Hammer! Friedrich Merz will Parteichef werden

Sollte die CDU eine Mitgliederbefragung anstreben oder der CDU-Basis die Wahl des neuen Parteichefs überlassen, will Friedrich Merz offenbar erneut antreten. Das will „Bild“ aus dem Umfeld des Unions-Politikers erfahren haben.

Folgt Friedrich Merz seinem Vorgänger Armin Laschet ins Amt des CDU-Parteivorsitzes? Foto: picture alliance / Flashpic | Jens Krick

------------

Bundestagswahl 2021 – die Ergebnisse:

SPD: 25,7 Prozent

CDU/CSU: 24,1

Grüne: 14,8

FDP: 11,5

AfD: 10,3

Linke: 4,9

Sonstige: 8,6

------------

Dabei vermutet das Blatt, dass Merz bei einer solchen Wahl vor allem auf seine vielen Unterstützer an der Basis setzt. Der 65-Jährige betonte bereits, dass seiner Meinung nach alle CDU-Mitglieder befragt werden müssten, wenn der nächste Parteivorsitzende gewählt wird.

Merz kritisiert CDU-Wahlkampf

Obwohl Friedrich Merz von Armin Laschet kurz vor dem Wahltag noch in dessen „Zukunftsteam“ gewählt wurde, teilt Merz nun heftig gegen die Kampagne aus. Laschet sei ein Kandidat „mit sehr niedrigen Zustimmungswerten in der Bevölkerung“ gewesen, im Wahlkampf hätte es an Überschriften, Themen und einer Medienstrategie gefehlt.

Zu den Spekulationen um meine Person: Wir haben einen gewählten Vorsitzenden und ich unterstütze ihn bei seinen Bemühungen, eine Koalition mit #FDP und #Grünen aufzustellen. Alle anderen Fragen stellen sich derzeit nicht, sie sind rein spekulativ. (FM) — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) October 1, 2021

----------

------------

Sein hartes Fazit: „Da wäre ein Wahlsieg schon ein kleines Wunder gewesen.“ (at)