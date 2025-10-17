Droht der CDU eine Spaltung wegen der AfD? „Komplett zerrissen“

Es geht ein Riss mitten durch die CDU! Wie sollte die Partei künftig mit der AfD umgehen? Besonders in Ostdeutschland werden Stimmen laut, dass die Merz-Partei ihre Position verändern muss. Das Ende der Brandmauer wird aber von anderen komplett abgelehnt.

Das Ende der Brandmauer? CDU streitet energisch über den AfD-Kurs

Die Brandmauer-Debatte ist in der Union neu entbrannt – die Kanzlerpartei ist extrem gespalten. Droht der Merz-Truppe Ungemach? Foto: IMAGO/IlluPics Nachdem die Ex-Politiker Peter und Karl-Theodor zu Guttenberg den Anfang machten, stellen jetzt auch aktive und prominente CDU-Politiker die Frage, ob man anders mit der AfD umgehen muss. Foto: IMAGO/IlluPics Vor allem in Ostdeutschland sind CDU-Politiker offen für Veränderungen. Die brandenburgische CDU-Bundestagsabgeordnete Saskia Ludwig meint gegenüber der „Bild“: „Wir brauchen einen anderen Umgang mit der AfD. Das heißt: ihr erst mal demokratische Rechte zuzugestehen wie Ausschussvorsitzende und Vizepräsidenten.“ Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur Die CDU-Fraktionschefs aus Thüringen und Sachsen, Andreas Bühl und Christian Hartman, erklären gegenüber „Bild“, dass Gesetze auch mit AfD-Zustimmung beschlossen werden sollten, wenn man sie als richtig ansieht und sie zur eigenen Parteiposition passen. Der sächsische CDU-Generalsekretär Tom Unger: „Die Art und Weise, wie alle anderen Parteien in den vergangenen Jahren mit der AfD umgegangen sind, hat nicht dazu geführt, dass sie schwächer wurde.“ Foto: IMAGO/IlluPics Der CDU-Vordenker Andreas Rödder, früherer Chef der Grundwertekommission, gibt zu bedenken: „Je höher man die Brandmauer gezogen hat, desto stärker ist die AfD geworden.“ Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie Doch es gibt auch die komplett andere Position in der CDU. So will etwa der Chef des Arbeitnehmerflügels CDA, Dennis Radtke, bei der Brandmauer bleiben. Er spricht von einer „intellektuellen Fehlzündung“, wenn man damit den AfD-Aufstieg erklären will. Foto: IMAGO/Future Image „In welchem Universum würde die CDU das länger als 8 Wochen durchhalten, ohne komplett zerrissen zu werden? Dann wäre die AfD am Ziel und hätte die Union gespalten“; gibt er in Bezug auf die Idee einer Merz-Minderheitsregierung im Bundestag, die mit der AfD Gesetze beschließen könnte, via X zu bedenken. Foto: IMAGO/Funke Foto Services NRW-Minister Karl-Josef Laumann soll bereits im September mit dem Austritt aus der CDU gedroht haben, wenn die CDU mit der AfD jemals zusammenarbeitet. „Viele würden austreten und ich auch – direkt am nächsten Tag“, soll Laumann laut „Bild“ in einer Vorstandssitzung gedroht haben. Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur Auch der bekannte Politikwissenschaftler Peter R. Neumann, selbst CDUler und Mitglied im damaligen Team von Kanzlerkandidat Armin Laschet, lehnt eine Neupositionierung gegenüber der AfD strikt ab. Den „Nürnberger Nachrichten“ sagt der Professor: „Unser Blick in andere Länder zeigt: Dort, wo sich traditionell konservative Parteien den Rechtspopulisten geöffnet haben, gingen sie unter.“ Foto: IMAGO/Bonn.digital

