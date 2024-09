Newsblog zu den CDU-Spielchen: Was läuft da mit AfD und BSW?

Die Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen bereiten der CDU Kopfzerbrechen. Zwar konnte man seine Ergebnisse in beiden Ländern verbessern und stellt jeweils einen Regierungsanspruch, doch eben diese Regierungsbildung dürfte nicht so leicht von der Hand gehen. BSW und AfD können aufgrund ihres Abschneidens nicht ignoriert werden.

Alle Entwicklungen rund um die CDU-Spielchen findest du in diesem Newsblog.

Ergebnisse der Ostwahlen:

Landtagswahl Thüringen Landtagswahl Sachsen AfD 32,8% 30,6% CDU 23,6% 31,9% BSW 15,8% 11,8% Linke 13,1% 4,5% SPD 6,1% 7,3% Grüne 3,2% 5,1% Sonstige 5,6% 8,7% vorläufige amtliche Endergebnisse der Landtagswahlen

+++ Zum Aktualisieren HIER klicken +++

11.36 Uhr: Auch in Sachsen müssen die Christdemokraten politische Flexibilität zeigen. Das Scheitern der aktuellen Regierung aus CDU, SPD und Grüne ist besiegelt. Zusammen käme man lediglich 44,3 Prozent. Die Ausgangslage ist ähnlich der in Thüringen, denn auch im Freistaat haben das BSW und insbesondere die AfD einen Großteil der Wählerschaft mobilisieren können. Da auch hier eine Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen wurde, bleibt nur eine Partnerschaft mit der Partei von Sahra Wagenknecht.

Sie hat bereits verlauten lassen, dass sie von der CDU erwartet, dass man sich auf ihre Partei zu bewegen. Sachsen-Chef Kretschmer ist zwar kein Fan des BSW und betrachtet es skeptisch, doch er lenkte am Montag (02. September) ein. Zugunsten einer stabilen Regierung müsse man die eigene Person und die eigene Partei gegebenenfalls zurückstellen. Zwar sei das BSW kein natürlicher Koalitionspartner für die CDU, so Friedrich Merz, doch der Vorsitzende gab beiden Landesverbänden freie Hand für Verhandlungen.

CDU wird auch in Thüringen mit Wagenknecht reden

9.50 Uhr: Schon im Vorfeld der Thüringen-Wahl war klar, dass die rot-rot-grüne Landesregierung um Ministerpräsident Bodo Ramelow abgelöst werden würde. An seine Stelle will nun CDU-Mann Mario Voigt treten, auch wenn seine Partei nur zweitstärkste Kraft im Land geworden ist. Da niemand mit der AfD kooperieren will, ist dieser Regierungsanspruch auch legitim – doch auf den historisch gewachsenen Partner SPD ist kein Verlass. Grüne und FDP sind derweil in der politischen Bedeutungslosigkeit versunken.

+++ Spannend dazu: Koalition mit der „Stalin-Partei“: In der CDU rumort es wegen Wagenknecht +++

Die 6,1 Prozent der Kanzlerpartei lassen ein Bündnis aus CDU, BSW und SPD – mit welchem man liebäugelte – nicht mehr zu. Mit 44 Sitzen fehlt genau ein Mandat! Für die CDU bedeutet das, dass man die Fühler in ungewohntes Terrain ausstrecken muss. Aus der Not heraus rückt die Linkspartei wieder in das Blickfeld, obwohl sie eigentlich auf der Unvereinbarkeitsliste der Partei steht. Denn ein Bündnis aus CDU, BSW und Linke (50 Sitze) würde die nötige Mehrheit erzielen. Alternativ sind nur noch CDU und AfD (55 Sitze) oder BSW und AfD (46 Sitze) möglich.

Beides ist aber, aufgrund der als rechtsextrem eingestuften AfD, sehr unwahrscheinlich. Fakt ist aber auch, dass eine Regierungsbildung ohne das junge BSW nicht mehr möglich ist.