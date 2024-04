Caren Miosga wirft Sendung über den Haufen – schnell müssen neue Gäste her

Eigentlich sollte es in der Talkshow von Caren Miosga um die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen und den Rechtsruck in Deutschland gehen. Doch nun gab die beliebte ARD-Moderatorin bekannt, ihre Gesprächsrunde mit dem ursprünglichen Titel „Vor den Landtagswahlen in Sachsen: Hilft Reden gegen radikale Parteien, Herr Kretschmer?“, müsse entfallen.

Stattdessen will sich Caren Miosga in ihrem gleichnamigen Fernsehformat einem anderen aktuellen Thema widmen, das die Welt im Moment stark erschüttert. Dem Angriff auf Israel durch den Iran! Miosgas eigentlicher politischer Star-Gast, Michael Kretschmer (CDU), wurde deshalb wieder ausgeladen. Andere Gäste müssen her!

Caren Miosga: wichtige Änderungen im ARD

Kretschmer, der Ministerpräsident Sachsens, wollte eigentlich mit den beiden anderen Gästen der Sendung Elisabeth Niejahr (Geschäftsführerin der gemeinnützigen Hertie-Stiftung „Demokratie stärken“) und dem Historiker und Publizist Ilko-Sascha Kowalczuk über die kommenden Wahlen im Osten Deutschlands sprechen sollen. Dabei sollte es auch darum gehen, wie man diejenigen Menschen, die sich der AfD zugewannt haben, zurückgewinnt. Doch diese Gesprächsrunde muss vorerst platzen, wie Caren Miosga auf ihrem X-Account mitteilte.

„Das Thema der Sendung ändert sich aus aktuellem Anlass“, erklärte Miosga am Sonntagmittag, dem 14.04. Das Erste Deutsche Fernsehen, das die Talkshow für gewöhnlich immer um 21.45 Uhr nach dem Tatort bringt, bestätigte das. Miosga verkündete: „Unser neues Thema: Iran greift Israel an – eskaliert die Lage im Nahen Osten jetzt?“

Dieser Themenwechsel war zu erwarten, nachdem am Samstagabend bekannt geworden war, dass der Iran Israel mit Kamikaze-Drohen beschießt. Um diesen Angriff soll es also nun am Sonntagabend ganz genau gehen.

Der Iran-Angriff auf Israel bestimmt das Abendprogramm

Auch ein Brennpunkt zu der Lage im Nahen Osten ist geplant. Das Thema ist: „Großangriff auf Israel – Furcht vor weiterer Eskalation“. Aufgrund dessen Verschiebt sich der Beginn des Tatort (20.30 Uhr) und auch der von Caren Miosga (22 Uhr) etwas nach hinten.

Das sind die neuen Gäste von Miosga

