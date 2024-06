Caren Miosga: Zuschauer baff über das, was die ARD-Moderatorin jetzt verkündet

Nicht wenige sind ziemlich neidisch auf die sechs Wochen Sommerferien für Lehrerinnen und Lehrer. TV-Frau Caren Miosga (55) kann darüber nur müde lächeln!

Die Moderatorin der ARD-Talkshow und ihr Team gönnen sich nun eine Pause, die noch weitaus länger ist!

So erklärt Caren Miosga die Mega-Pause

Erst am 25. August gibt es die nächste Ausgabe der Talksendung. Zuletzt wurde nach der EU-Wahl am 9. Juni eine Folge ausgestrahlt. Das bedeutet, dass Caren Miosga satte zweieinhalb Monate nicht auf den Bildschirmen zu sehen sein wird! Auf Instagram erklärt sie, wieso das so ist.

„Das liegt daran, dass jetzt die EM beginnt. Das sind ganz viele Sonntagsspiele, also können wir gar nicht senden. Dann gibt es noch Olympia. Ja, und dann ist der Sommer auch schon bald vorbei und wir sind im August wieder da. Also rechtzeitig vor den wichtigen Landtagswahlen im Osten.“ Caren Miosga auf Instagram

ARD-Kollege Louis Klamroth schon früher zurück

Auch ihr Kollege Louis Klamroth (34) ist mit „hart aber fair“ nun in einer Sommerpause – die ist allerdings deutlich kürzer. Die nächste Ausgabe der Talkshow am Montagabend läuft bereits am 5. August, also drei Wochen vor Miosga.

Sandra Maischberger, ebenfalls ARD, befindet sich bis Ende August in einer Pause bis August, kommt jedoch laut Programmvorschau am 3. Juli für eine Sendung zwischendurch zurück. Markus Lanz und Maybrit Illner ziehen ihre ZDF-Talks laut „TV Spielfilm“ noch bis zum 25. Juli durch. Illner kehrt dann erst am 5. September auf die TV-Bildschirme zurück, Lanz bereits am 27. August.

Die meisten großen Talkshows melden sich demnach vor den wegweisenden Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen (1. September) sowie in Brandenburg (22. September) wieder.

Die Fans von Miosga sind trotzdem irritiert über die lange Unterbrechung bis Ende August. „Soooo lange“, schreibt ein Kommentator auf Instagram entsetzt.