Cannabis-Onlineshops: Wo kann man jetzt Pflanzen und Samen legal kaufen?

Seit dem 1. April ist der Konsum von Cannabis in Deutschland für Erwachsene legal. Das Cannabis-Gesetz holt Kiffer aus der Kriminalität und ermöglicht auch Neugierigen, den Stoff zu probieren.

Viele stellen sich jetzt die Frage, woher kriegt man Cannabis-Samen? Und was ist zu beachten, wenn man sie anpflanzt?

Cannabis-Onlineshops: Was ist bei Pflanzen zu beachten?

Konsumenten kriegen beim Dealer an der Ecke mit Inhaltsstoffen gestrecktes Marihuana angedreht. Um diesen Gefahren entgegenzuwirken und dem Schwarzmarkt die Käufer zu nehmen, erlaubt das Cannabis-Gesetz den eigenen Anbau. Privatpersonen dürfen bis zu drei Pflanzen im eigenen Wohnbereich hochziehen.

Wichtig ist beim Anbau, dass nur die feminisierten (also weiblichen) Cannabispflanzen eine Wirkung haben. Denn diese produzieren die Blüten mit dem Rauschstoff THC. Zu beachten ist dabei auch die Genetik. Diese kontrolliert die Entwicklung und das Wachstum der Pflanze. Die Genetik sorgt auch für den jeweiligen Ertrag einer feminisierten Cannabispflanze.

Bevor du dir Samen besorgst, musst du bei den Cannabis-Pflanzen zwischen den Sorten Indica und Sativa unterscheiden. Indica bringt eine kürzere und buschigere Pflanze hervor. Ihre Blüten haben beim Konsum einen eher beruhigenden und entspannenden Effekt. Die Sorte Sativa hat längere, lockere Pflanzen. Bei Konsumenten hat sie einen kräftigen, energiegeladenen Effekt.

Cannabis-Samen in Online-Shops kaufen

Setzlinge für Cannabispflanzen können unter anderem in sogenannten Samenbanken gekauft werden. Das sind Online-Shops, die sich auf Cannabis-Samen (sogenannte „Seeds“) spezialisieren. Einige Online-Shops bereiten sich schon auf einen Käuferansturm vor. Einer davon ist der Shop „CBD-Deal 24“. Auf seiner Seite werden bereits jetzt Produkte von Händlern verlinkt, die Cannabis-Samen anbieten.

Einer der Gründer des Shops ist Kris Pribicevic. Er sagt unserer Redaktion dazu: „Bei den auf unserer Website befindlichen Cannabis-Samen handelt es sich um hochwertiges Saatgut für die Anzucht von Cannabispflanzen zu Konsumzwecken von renommierten Cannabis-Samenbanken.“

Wichtig ist dabei allerdings, dass „der Erwerb nicht direkt über „CBD-Deal 24“ stattfindet, da der Verkauf von Cannabissamen, Stecklingen oder anderem Pflanzenmaterial mit mehr als 0,2 Prozent THC innerhalb Deutschlands weiterhin nicht erlaubt ist. Alle Kunden haben dennoch die Möglichkeit, diese Produkte seit dem 01.04.2024 vollkommen legal im EU-Ausland, wie bspw. Österreich oder Holland, zu bestellen und für den nun geregelten Cannabis Anbau zu verwenden.

Erfolg ist abhängig vom grünen Daumen

Ab Juli können dann auch deutsche Anbieter Cannabis-Samen vertreiben. Bei dem Vertrieb sei der Jugendschutz wichtig, so Pribicevic. „Das ist ein wichtiger Punkt im Versand von Cannabisprodukten. Die Produkte werden von unseren Partnern ausschließlich mit einer Alterssichtprüfung verschickt. Das bedeutet, dass bei der Übergabe des Pakets der Empfänger die Volljährigkeit dem Lieferservice nachweisen muss.“

Sobald ab Juli mit dem Anbauen begonnen werden darf, kann das Cannabis-Saatgut also in die Erde gelegt werden. Dann heißt es warten. Denn trotz grünem Daumen braucht eine Cannabispflanze einige Zeit zum Großwerden, ganz zu Schweigen von der Ernte. Bei optimaler Feuchtigkeit setzt die Keimung der „Seeds“ in einem Zeitraum von sieben Tagen ein. Nach der Keimung geht es in die Blütezeit. Bei den meisten Cannabissorten dauert die Blütephase etwa 7-9 Wochen.

Kris Pribicevic gibt begeisterten Hobbygärtnern noch einen Tipp: „Was jedoch das Saatgut anbelangt, ist es für Einsteiger ratsam, auf Autoflower-Pflanzen zu setzen. Diese haben vor allem beim Indoor-Anbau den Vorteil, den Lichtzyklus nicht anpassen zu müssen, sodass diese automatisch in die Blüte übergehen. Im Outdoor-Bereich würde dies bspw. die Sonne erledigen.“ Autoflower-Pflanzen sind in der Regel nach ungefähr neun Wochen reif. Schon nach zwei Wochen gehen sie in die Blüte.

Seit 1. April gilt in Deutschland das Cannabis-Gesetz (CanG). Welche Regelungen nun für dich gelten, erfährst du hier: Cannabis-Legalisierung: Was ist mit dem neuen Gesetz erlaubt – und was nicht?