1.000 Euro Gehaltserhöhung! So wird der Dienst bei der Bundeswehr schmackhaft gemacht

Deutschland soll in den nächsten Jahren kriegstüchtig werden. Bevor Merz zu Notmaßnahmen greift, versucht er es erst mal auf nette Art.
Personalmangel – an den Schulen, in Betrieben und in Krankenhäusern – ist ein allgemeindeutsches Problem. Auch in den Reihen der Bundeswehr klafft eine Personallücke von mehreren Tausend Soldaten. Diese soll schnellstmöglich geschlossen werden – aber nicht mit der Einführung der Wehrpflicht. Vorerst.
Bevor die Bundesregierung zur „Peitsche“ greift, will sie versuchen, neue Rekruten erst mal mit Zuckerbrot in die Bundeswehr zu locken. Über die neuen Benefits erzählen wir dir in dieser Fotostrecke.