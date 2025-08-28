1.000 Euro Gehaltserhöhung! So wird der Dienst bei der Bundeswehr schmackhaft gemacht

Personalmangel – an den Schulen, in Betrieben und in Krankenhäusern – ist ein allgemeindeutsches Problem. Auch in den Reihen der Bundeswehr klafft eine Personallücke von mehreren Tausend Soldaten. Diese soll schnellstmöglich geschlossen werden – aber nicht mit der Einführung der Wehrpflicht. Vorerst.

Bevor die Bundesregierung zur „Peitsche“ greift, will sie versuchen, neue Rekruten erst mal mit Zuckerbrot in die Bundeswehr zu locken. Über die neuen Benefits erzählen wir dir in dieser Fotostrecke.

Laut dem neuen Wehrdienstmodell bekommen Männer und Frauen bereits nächstes Jahr einen Fragebogen zugeschickt, in dem sie zu ihrem Gesundheitsstand befragt werden. Ab 2027 ist eine Musterung für Männer verpflichtend. Foto: IMAGO/Panama Pictures Der monatliche Sold für die Grundausbildung soll demnächst um fast 1000 Euro steigen – von 1800 auf 2700 Euro. Foto: imago/photothek Wer sich nach Abschluss der Grundausbildung als Soldat auf Zeit verpflichtet, kann mit einer Prämie rechnen. Für verantwortungs- bzw. anspruchsvolle Arbeiten während der Ausbildung stehen einem ebenfalls Zulagen zu. Foto: imago/Christian Ohde Wer freiwillig zur Bundeswehr geht, soll unter anderem einen Teil der Kosten für den Autoführerschein erstattet bekommen. Foto: imago/Westend61 Unterkunft, Krankenversicherung, Zugang zu Sprachkursen und andere individuelle Fortbildungsmaßnahmen – all das soll den Bundeswehr-Freiwilligen zustehen. Foto: Imago Falls all die Maßnahmen scheitern sollten, sieht das neue Gesetz vor, dass die Freiwilligkeit des Wehrdienstes in eine Wehrpflicht umgewandelt wird. Foto: IMAGO/Kirchner-Media

