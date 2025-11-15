Dienen und verdienen: So hoch sind die Bundeswehr-Gehälter

Bevor die Bundesregierung zur Peitsche greift und die Wehrpflicht wieder einführt, will sie erst einmal versuchen, junge Leute mit Zuckerbrot in die Bundeswehr zu locken. Durch hohe Gehälter, zahlreiche Zuschläge und vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten soll der Dienst an der Waffe für die anspruchsvolle Generation Z schmackhaft gemacht werden.

Wer wie viel auf sein Konto überwiesen bekommt, nachdem man den Diensteid geleistet hat, erfährst du in der Galerie.

Top-Gehälter und mehr: So viel verdient man bei der Bundeswehr

Freiwillige Wehrdienstleistende bekommen ab Januar 2026 monatlich 2.600 Euro – 800 Euro mehr als jetzt. Davon bleibt auch mehr netto übrig – Renten-, Kranken- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge übernimmt der Staat. Foto: IMAGO/Christian Ohde Für Schützen liegt das Einstiegsgehalt bei 2.700 Euro brutto. Nach zehn Jahren Dienstzeit bekommt man als Stabskorporal maximal 3.500 Euro. Foto: IMAGO/Sven Simon Als Unteroffizier verdient man 2.800 Euro im Monat. Nach zwölf Jahren Dienstzeit steigt das Gehalt auf bis zu 4.650 Euro. Foto: imago images/penofoto Offiziere bekommen bereits nach drei Jahren maximal 3.600 Euro monatlich aufs Konto überwiesen. Ein General mit 24 Jahren Dienstzeit wird monatlich mit über 16.200 Euro entlohnt. Foto: IMAGO/Ardan Fuessmann Neben den Gehältern stehen den Militärdienstleistenden verschiedene Zuschläge zu, z. B. für den Einsatz in gefährlichen Regionen und für Dienste am Sonntag. Soldaten im Auslandseinsatz bekommen ebenfalls eine Extrazahlung, auch Familien werden finanziell unterstützt. Foto: IMAGO/Pond5 Images Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass Unterkunft, Verpflegung und Bahnfahrten in Uniform kostenlos sind. Zudem fallen keine Kosten für Arztbesuche an. Foto: IMAGO/NurPhoto Das Studium an den Bundeswehr-Universitäten wird ebenfalls bezuschusst: In der Offizierslaufbahn mit Studium liegt der Sold bei rund 2.750 Euro brutto. Und anstelle teurer WG-Zimmer bekommt man auf dem Uni-Campus günstige Unterkunftsmöglichkeiten. Foto: imago/photothek Bei der Bundeswehr stehen mehr als 50 verschiedene zivile Ausbildungsberufe zur Auswahl, von Koch über Fluggerätemechaniker bis hin zu medizinischen Fachangestellten. Ein großer Vorteil: Die Ausbildungsvergütung ist deutlich höher als in der freien Wirtschaft – im ersten Lehrjahr gibt es etwa 1300 Euro pro Monat. Zusätzlich wird eine attraktive Abschlussprämie von 400 Euro gezahlt. Foto: imago/photothek

