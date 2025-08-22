Bundeswehr-General schlägt Alarm: „Deutschland befindet sich nicht mehr im Frieden“

In einem aufsehenerregenden Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ spricht Generalleutnant André Bodemann Klartext. Er ist Chefplaner der Bundeswehr für einen möglichen Tag X, wenn es zu einem Krieg zwischen Putins Russland und der NATO kommt. Der Bevölkerung will er keine Angst machen, aber Klartext sprechen, sagt er.

+++ Spannend: Putin: Aufnahmen enthüllen düsteren Plan an der NATO-Grenze +++

Bundeswehr-General warnt vor Putin: „In irgendeiner Phase“ zwischen Krieg und Frieden

Generalleutnant André Bodemann sieht Deutschland im Konflikt mit Putin in einem Zwischenzustand zwischen Krieg und Frieden. Er ist Chefplaner der Bundeswehr für den Ernstfall, wenn es um die Verlagerung von Hunderttausenden NATO-Soldaten und Panzer an die Ostflanke gehen würde. Foto: IMAGO / Christian Ohde, IMAGO / Funke Foto Services Im Interview mit der “Süddeutschen Zeitung” spricht er über Herausforderungen bei der Planung. So seien viele Brücken in Deutschland nicht für moderne Panzer ausgerichtet, die mit 80-100 Tonnen mittlerweile doppelt so schwer seien im Vergleich mit Panzern zu Zeiten des Kalten Krieges. Foto: IMAGO/ Ein weiteres Problem: Bahntunnel! “Einige sind zu schmal. Auf einigen Bahnstrecken würde ein ICE nicht an einem Militärtransport vorbeipassen”, so Bodemann gegenüber der “Süddeutschen Zeitung”. Foto: IMAGO / MiS Der Generalleutnant will Klartext reden über die Bedrohungslage, aber keine Ängste schüren. “Russland hat auf Kriegswirtschaft umgestellt und die Anzahl seiner Soldaten unter Waffen erhöht. Es bereitet die Gesellschaft auf Krieg vor – mit Schulbüchern, in Kinderbüchern.” Foto: IMAGO/SNA Der Offizier rechnet mit hybriden und gezielten Attacken auf das NATO-Gebiet, also verdeckten Aktionen des Putin-Regimes mit dem Ziel einer Destabilisierung des Westens, beispielsweise auf die Energieversorgung. Foto: IMAGO/BeckerBredel “Wir befinden uns nicht im Krieg, aber auch nicht mehr im Frieden. Sondern in irgendeiner Phase dazwischen, weil wir diese hybriden Bedrohungen haben”, so der Generalleutnant gegenüber der SZ. Foto: IMAGO/Sven Simon

Weitere Nachrichten für dich: