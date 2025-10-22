Bundeswehr übt jetzt nachts den Putin-Ernstfall – „Wer Ufos sieht, täuscht sich“

Sind das Vorbereitungen für einen möglichen Krieg gegen Putin-Russland? Im Herbst gibt es auffällig viele große Übungen der Bundeswehr in Deutschland. Betroffen ist vor allem Süd- und Ostdeutschland. Das musst du darüber wissen.

Große Übungen der Bundeswehr im Herbst – wird der Putin-Ernstfall geprobt?

Die Bundeswehr soll wieder „kriegstauglich“ werden und Deutschland und Europa effektiv gegen mögliche Bedrohungen aus Putin-Russland abwehren können. Foto: imago images / Björn Trotzki Hierzu gehören auch Truppenübungen, die es nun im Herbst in einigen Regionen Deutschlands nachts geben wird. Für Anwohner kann es laut werden! Foto: IMAGO/Björn Trotzki Das Taktische Luftwaffengeschwader 74, stationiert in Neuburg an der Donau, trainiert in diesen Tagen Nachtflüge im süddeutschen Raum. Wie die Bundeswehr dem Bayerischen Rundfunk mitgeteilt hat, finden die Flüge bei Dämmerung und in der Nacht statt. Die Übungen dauern bis Anfang November. Foto: IMAGO/Björn Trotzki Dabei werden Abfangmanöver oder auch die Luftbetankung geprobt. Außerdem üben die Piloten Flüge mit Nachtsichtgeräten. Vor allem der Luftraum um Straubing soll genutzt werden, weil diese Region wenig besiedelt ist. Foto: IMAGO/Björn Trotzki Laut MDR kündigt die Bundeswehr außerdem im Jerichower Land, in der Börde und rund um Wittenberg (alles Sachsen-Anhalt) Trainingsflüge mit Hubschraubern an. Bis Ende Oktober sollen die Übungen der Lufttransportgruppe vom Hubschraubergeschwader 64 stattfinden. Foto: imago/Björn Trotzki „Wer glaubt, demnächst Ufos am Himmel zu sehen, täuscht sich“, teilte die Bundeswehr in Sachsen-Anhalt vorsorglich via Facebook mit. „Ziel ist es, die Zusammenarbeit und Einsatzfähigkeit von spezialisierten Einheiten der Bundeswehr und NATO-Partnern zu verbessern“, heißt es in der Mitteilung weiter. Foto: imago/Christian Thiel Laut dem Landeskommando der Bundeswehr in Potsdam werden die Hubschrauber-Nachtflüge auch in einigen Regionen Brandenburgs stattfinden, teil rbb24 mit. Foto: IMAGO/Björn Trotzki Darüber hinaus findet in Bayern vom 22. bis 29. Oktober noch die Großübung „Marshal Power“ der Militärpolizei statt. Das Manövergebiet erstreckt sich laut BR zwischen München, Regensburg, Landshut bis nach Ingolstadt. Die Bundeswehr nennt es einen „Stresstest“ für die Feldjäger. Foto: IMAGO/Andreas Franke Simuliert werden die Absicherung von Objekten der kritischen Infrastruktur, ein Hinterhalt auf eine Militärkolonne, aber auch ein Unfall von einem Militärbus oder ein Hubschrauberabsturz. Im öffentlichen Verkehr in Südbayern ist in diesen Tagen mit zahlreichen Militärfahrzeugen und Soldaten zu rechnen. Foto: IMAGO/HMB-Media

Weitere spannende Nachrichten für dich: