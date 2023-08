Bundeswehr-Panne: Baerbocks Flugzeug muss in Abu Dhabi landen – Pilot völlig perplex

Annalena Baerbock muss ihre Reise nach Australien, Neuseeland und Fidschi vorerst pausieren. Wegen einer Panne an ihrem Flugzeug.

Eigentlich war in Abu Dhabi nur ein kurzer Zwischenstopp geplant gewesen. Einmal auftanken – doch dann ging es nicht weiter. Jetzt sitzt die Außenministerin dort fest.

Mit diesem Flugzeug hätten sie es vielleicht nicht geschafft

Bereits in der Luft wurde den Flugzeuginsassen mittgeteilt, dass die Maschine nicht in der Lage sei, die Weiterreise zu überstehen. Der Pilot musste umdrehen und wieder auf dem eben verlassenen Flugplatz landen. Grund hierfür war, dass weder die nötige Flughöhe noch die Geschwindigkeit erreicht werden konnte. Außerdem ließ sich eine der hinteren Landeklappen nicht richtig einfahren.

Der Pilot des Airbus, der nach eigenen Angaben seit 30 Jahren bei der Flugbereitschaft der Bundeswehr arbeitet, berichtete, nie ein derartiges Problem erlebt zu haben. Dennoch landete er die Maschine sicher wieder auf festem Boden.

Das interessiert Dich vielleicht auch: Annalena Baerbock: Die Außenministerin klärt wichtige Frage – „Nutella mit oder ohne Butter?“

In Abu Dhabi gelandet, setzt man nun alles daran, den Schaden bald zu beheben. Ob und wie schnell dies mit den dortigen Materialien und den dortigen Ruhezeiten möglich ist, wird sich zeigen. Sicherlich wird die Außenministerin den Flughafen aber nicht vor heute Abend verlassen – vielleicht sitzt sie dann in einem Linienflug.

Wiederholt Pannen bei den Flügen

Betroffen von der Panne ist nicht nur die Außenministerin. Eine ganze Delegation der Leute, die eine solche Ministerreise begleiten, weiß nun nicht, wie es weitergeht. Der Pioneer-Journalist Gordon Repinski twitterte, dass die Möglichkeit zur Weiterreise für die Delegation unklar sei. „Denn auch die Crew muss gesetzlich vorgeschrieben erst einmal 12 Stunden ins Hotel. Es fehlt also an beidem: Flugzeug und Crew.“

Mehr aktuelle Themen:

Solche Reisepannen sind keine Seltenheit in letzter Zeit. Einige Flüge, gestellt von der Flugbereitschaft der Bundeswehr und mit hochrangigen Politikern an Bord, mussten bereits ungeplante Zwischenstopps einlegen. Auch Annalena Baerbock selbst hatte im Mai eine kleine ungeplante Pause in Katar machen müssen, da ihr Flugzeug nicht so wollte wie sie.

Eine Woche hatte die Reise eigentlich dauern sollen. Ein Grund dafür war die Wiedergabe von historischen Gegenstände an die Vertreter des Volkes der Kaurna in Canberra gewesen. Die Kulturgüter waren im Grassi Museums in Leipzig ausgestellt worden.