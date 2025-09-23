Rückschlag für Pistorius? Juristische Bedenken bei Bundeswehr-Plan

Die Umweltorganisation Greenpeace hat ein Rechtsgutachten zum geplanten Wehrpflichtgesetz in Auftrag gegeben. Die Experten sehen zentrale Elemente des Gesetzes als verfassungswidrig an. Besonders kritisieren sie, dass die Wehrpflicht ohne Spannungs- oder Verteidigungsfall per Rechtsverordnung wieder eingeführt werden könnte. Zudem verletzten die Bundeswehr-Pläne den Grundsatz der Wehrgerechtigkeit.

Ende August verabschiedete die Bundesregierung einen Gesetzentwurf zur Änderung des Wehrdienstes. Volljährige junge Menschen sollen künftig einen Fragebogen zur Dienstbereitschaft bei der Bundeswehr erhalten. Der neue Wehrdienst basiert auf Freiwilligkeit. Eine Wiedereinführung der Wehrpflicht ist derzeit nicht geplant, bleibt aber als Option, falls sich nicht genügend Freiwillige melden.

Greenpeace befürchtet „Wehrpflicht durch die Hintertür“

Laut der Greenpeace-Expertin für Frieden und Abrüstung, Barbara Happe, eröffnet der Entwurf jedoch faktisch den Weg zur Wiedereinsetzung der Wehrpflicht. „Die Bundesregierung darf nicht versuchen, die Wehrpflicht durch eine Hintertür und per Verordnung wieder einzuführen“, warnte sie. Experten befürchten, dass die Bundeswehr so indirekt wieder zur Pflicht wird.

Die Gutachter, Rechtsanwalt David Werdermann und Rechtsassessor Lennart Armbrust, kritisieren, dass Entscheidungen mit weitreichenden Folgen für Grundrechte vom Parlament getroffen werden müssten. Zudem verstoße der Entwurf gegen das Bestimmtheitsgebot. Eindeutige Kriterien für eine mögliche Reaktivierung der Wehrpflicht fehlen, bemängeln die Juristen.

Bundeswehr braucht mehr Personal

Das Gutachten sieht auch das Modell einer Auswahlwehrpflicht als problematisch an. Laut Entwurf sollen nur kleine Teile eines Jahrgangs eingezogen werden, begründet mit begrenzten Kasernenkapazitäten. Konkrete Auswahlkriterien fehlen. Die Experten betonen, dass dies die Wehrgerechtigkeit verletzt und damit gegen die Verfassung verstößt. Die Bundeswehr könnte so ungleich belastet werden.

Wehrgerechtigkeit bedeutet, dass alle Wehrpflichtigen gleichmäßig dienen müssen. Es darf nicht dem Zufall überlassen werden, wer zur Bundeswehr geht. Hintergrund der Debatte ist der Personalbedarf: Die Bundeswehr zählt rund 180.000 Soldatinnen und Soldaten. Verteidigungsministeriumsberechnungen zufolge werden insgesamt rund 260.000 Soldaten für die aktive Truppe und 200.000 für die Reserve benötigt. (mit epd)

