Aufrüstung gegen Putin: Bald U-Boote vor deutscher Ostseeküste?

Es ist Sommer, eigentlich Zeit für Urlaub, Strand, Meer und Erholung. Der Bundestag hat Sommerpause, und so hört man eigentlich wenig aus dem Verteidigungsministerium und von der Bundeswehr von Boris Pistorius (SPD). Aber man sieht was! Zumindest einige Badegäste in Sassnitz auf der Ostseeinsel Rügen. Nämlich ein U-Boot, und das könnte kein Einzelfall bleiben.

Doch wie kam es dazu? U-Boote, also Unterseeboote, fahren schließlich, wie der Name schon sagt, unter dem Meeresspiegel. Der Mann, der das Video aufgenommen und in die sozialen Medien hochgeladen hatte, sagte der „Frankfurter Rundschau“, ihn habe ein Vertreter des Kieler Rüstungskonzerns ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) kontaktiert. Dieser habe ihn aufgefordert, sämtliche Aufnahmen zu löschen und keine weiteren Informationen zu verbreiten. ThyssenKrupp selbst äußerte sich bislang nicht zu dem U-Boot und verwies auf militärische Geheimhaltung.

Dennoch: Die Ostsee ist „zum Brennpunkt militärischer Aktivitäten geworden“, wie die Sicherheitsexpertin Katarzyna Zysk zu „DW“ sagte. NATO-Küstenstaaten wie Deutschland rüsten ihre Marine immer mehr auf. Seit Putins Angriffskrieg auf die Ukraine gibt es immer mehr Zwischenfälle auf und unter Wasser, die in russische Richtung weisen.

„Kritische Infrastruktur anzugreifen ist seit mindestens 15 Jahren Teil der russischen Militärdoktrin“, sagt Katarzyna Zysk. Putin will damit Bedrohung demonstrieren und gezielt Angst in westlichen Gesellschaften verbreiten. Solche Aktionen erhöhen das Risiko für Eskalationen zwischen NATO, Bundeswehr und Russland.

Putin im Ostsee-Konflikt

Ein weiterer Schwerpunkt ist der Kampf um Russlands Rohstoffhandel, besonders die Schattenflotte. Diese Tanker tarnen Eigentümerstrukturen, wechseln Flaggen und schalten Ortungssysteme ab. Im Mai 2025 transportierten sie 70 Prozent der russischen Rohölexporte im Wert von 17 Milliarden Euro. Schiffe, die Putin sicher nicht ganz unbegleitet fahren lässt.

Mit jedem Manöver und jeder Kontrolle steigt die Eskalationsgefahr. „Letztendlich geht es jetzt auf beiden Seiten darum, auszutesten, wie der andere reagiert“, erklärt Christian Bueger von der Universität Kopenhagen der „DW“. Ob das U-Boot vor Sassnitz zu dieser Abschreckungstaktik Putins gehört, ist unklar – doch Bundeswehr und NATO bleiben wachsam.

