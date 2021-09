Im Wahljahr 2021 fallen in Deutschland einige richtungsweisende Entscheidungen. Die wohl wichtigste: Am 26. September wird der 20. Deutsche Bundestag gewählt. Wir zeigen Dir, welche Wahlen dieses Jahr anstehen.

Superwahljahr 2021: Diese Entscheidungen stehen an

Superwahljahr 2021: Diese Entscheidungen stehen an

Bundestagswahl-Newsblog: Laschet holt in neuer Umfrage auf! Wird es jetzt eng für Scholz?

Der Countdown bis zur Bundestagswahl läuft: Am 26. September um 18 Uhr gibt es die ersten Prognosen bei ARD und ZDF. Bis dahin halten wir dich mit diesem Ticker auf dem Laufenden, was im Wahlkampf-Endspurt rund um Olaf Scholz, Armin Laschet und Annalena Baerbock passiert.

Hier erfährst du die neuesten Umfragen vor der Bundestagswahl und spannende Entwicklungen. Wir blicken auch auf die FDP von Christian Lindner, die AfD und die Linkspartei.

Armin Laschet kann sich über ein Umfrage-Plus kurz vor der Bundestagswahl freuen. Wird es doch noch eng für Olaf Scholz? Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Soeren Stache, picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Soeren Stache, IMAGO / CHROMORANGE

News-Blog zur Bundestagswahl 2021

+++ Zum Aktualisieren HIER klicken +++

Montag, 20. September

15.50 Uhr: Vorsprung von Olaf Scholz schmilzt in neuer Umfrage

Eine neue Umfrage für die „Bild“-Zeitung zeigt: Die Union erholt sich kurz vor der Bundestagswahl – allerdings vielleicht zu langsam. Laut der neuen Befragung von INSA kommt sie auf 22 Prozent. Das sind 1,5 Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche und ein Prozentpunkt mehr als bei den parallel ablaufenden INSA-Umfragen für die „Bild am Sonntag“. Die Union scheint somit im Schneckentempo wieder aus dem Allzeit-Tief zu kommen.

Gleichzeitig büßen die Sozialdemokraten einen Prozentpunkt ein und kommen in der INSA-Umfrage noch auf 25 Prozent. Der Vorsprung von Olaf Scholz ist bei INSA somit von 5,5 Prozentpunkten auf nun noch drei geschrumpft. Schmilzt er in den nächsten Tagen weiter und schneller, könnte es mit einem SPD-Wahlsieg am Sonntag eng werden und Armin Laschet doch noch gewinnen.

Dennoch: Aktuell liegt die SPD noch immer klar vorne und verteidigt in allen Umfragen relativ stabil ihr Niveau von um die 25 Prozent. Einen Einbruch gibt es (bislang) noch nicht. Nun kommt es darauf an, welche Partei im Schlussspurt die eigenen Wähler besser mobilisieren kann.

Die Grünen kommen in der Umfrage unverändert auf 15 Prozent, FDP und AfD verlieren jeweils einen halben Prozentpunkt und kommen auf 12 bzw. 11 Prozent Die Linke liegt gleichbleibend bei 6,5 Prozent.

6:00 Uhr: Scholz als klarer Triell-Sieger

Nur eine Woche vor der Bundestagswahl sind die Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grünen beim letzten TV-Triell aufeinandergetroffen. Wer dabei die Nase vorn hatte, ist nach einer Blitz-Umfrage unter Zuschauern eindeutig: SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz.

+++ Triell auf Sat.1 und ProSieben: Eindeutiger Sieger laut Umfrage! So reagierten die Zuschauer +++

Was bei dem Schlagabtausch bei ProSieben, Sat.1 und Kabeleins besonders auffiel: Scholz und Baerbock standen zusammen, immer wieder wurde Unionskandidat Armin Laschet von Scholz und der Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock in die Zange genommen. Das Liebäugeln mit einer Koalition unter Beteiligung von Rot und Grün war offensichtlich.

Das Ergebnis der noch am Abend veröffentlichen Blitz-Umfrage: 42 Prozent kürten Scholz zum TV-Triell-Sieger, Laschet landete mit 27 Prozent auf Platz zwei. Baerbock von den Grünen brachte es auf 25 Prozent. Im Zentrum der TV-Debatte hatten Mindestlohn, Hartz IV, Klimaschutz, Corona und innere Sicherheit gestanden.

Sonntag, 19. September

14:50 Uhr: Scholz nennt Bedingungen für Koalition

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat einen höheren Mindestlohn und eine Rentengarantie zu Bedingungen für eine vom ihm geführte Koalition erklärt. „Ich verspreche den Bürgern: Der Mindestlohn wird mit mir als Kanzler im nächsten Jahr auf 12 Euro angehoben. Und ich garantiere: Das Rentenniveau bleibt stabil und das Renteneintrittsalter wird nicht weiter steigen“, sagte Scholz der „Bild am Sonntag“. Dies werde eine Bedingung für jede Koalition: „Ohne das wird es nicht gehen! Alle können sich darauf verlassen, dass eine von mir geführte Regierung genau das tut.“

Bundestagswahl: Olaf Scholz möchte nur unter DIESEN Bedingungen eine Koalition eingehen. (Archivbild) Foto: imago images/photothek

Samstag, 18. September

11.30 Uhr: Kanzlerkandidat Armin Laschet glaubt an Wahlsieg der Union

Trotz schwächelnder Umfragewerte glaubt Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet noch an einen Wahlsieg seiner Partei. „Ich bin davon überzeugt, dass wir als Erster durchs Ziel gehen“, erklärte er in einem Interview mit der „Welt am Sonntag“. „Wir spüren, dass sich etwas verändert. Die Tendenz für die Union steigt nach oben.“

Den Sozialdemokraten, die in den Umfragen vorn liegen, unterstellt der 61-Jährige eine verfrühte Siegesgewissheit. „Die Hybris der SPD, diese Wahl sei schon gewonnen, zerschellt gerade an der Wirklichkeit.“

Vielen Menschen werde erst jetzt bewusst, dass es bei der Bundestagswahl um eine Richtungsentscheidung gehe, sagt Armin Laschet weiter. „Ich will alles tun, damit Rot-Rot-Grün keine Mehrheit findet – darum geht es im Schlussspurt.“ Die Union müsse stärkste Kraft werden, „damit Deutschland einen Kurs der Mitte fährt“, sagte der CDU-Vorsitzende. „Rot-Rot-Grün würde unser Land spalten.“

+++ Bundestagswahl: Grünen-Boom in Hochwasser-Gebiet? Wähler aus Erftstadt deutlich: „Wer es jetzt nicht kapiert hat...“ +++

Freitag, 17. September

22.38 Uhr: Armin Laschet warnt vor SPD-Regierung

Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat erneut vor einer SPD-geführten Regierung nach der Bundestagswahl gewarnt. „Eine SPD-Regierung mit Frau Esken und Kevin Kühnert wäre ein Angriff auf Deutschlands Wohlstand“, sagte der CDU-Politiker der „Neuen Zürcher Zeitung“ (NZZ) mit Blick auf die SPD-Co-Vorsitzende Saskia Esken und Kühnert als prominenten Vertreter des linken Flügels der Sozialdemokraten. Kühnert kandidiert für den Bundestag, hat aber ausgeschlossen, im Falle eines Wahlsiegs ein Ministeramt zu übernehmen.

„Wir wollen die Defizite beheben, die uns die Pandemie vor Augen geführt hat - aber nicht mit Gängelung, Steuererhöhungen und Verboten, wie Rot-Rot-Grün“, sagte Laschet den Zeitungen der Verlagsgruppe Hof, Coburg, Suhl, Bayreuth. Stattdessen solle man „die Wirtschaft machen lassen“ und ihr Freiräume für Innovationen geben, betonte er in der NZZ.

Mit Blick auf die Regierungszeit von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte Laschet der „NZZ“: „Unser Land ist besser geworden. Es kann, nein, es muss aber noch zulegen, um international mithalten zu können.“ Die nächste Koalition müsse sich „all das vornehmen, was nicht erledigt wurde“. In Umfragen vor der Wahl am 26. September liegt die CDU derzeit hinter der SPD zurück. Laschet betonte dennoch: „Ich setze mit allem, was ich habe, auf Platz eins.“

18.07 Uhr: Annalena Baerbock kritisiert Hungerstreik der Klimaaktivisten

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat den Hungerstreik von Klima-Aktivisten als „falschen Weg des Dialoges“ kritisiert. In einer Demokratie könne man immer miteinander sprechen, aber nicht im Zusammenhang mit einem Hungerstreik, sagte sie am Freitag bei einem Wahlkampfauftritt in Chemnitz. Denn die Aktivisten gefährdeten dabei sich selbst.

Bundestagswahl-Newsblog: Annalena Baerbock mit klaren Worten an junge Streikende - „falscher Weg“ Foto: imago/Chris Emil Janßen/Eibner/Montage: DER WESTEN

Die Grünen-Politikerin appellierte an sie, wieder zu essen. Eine Zuschauerin hatte gefragt, warum sie nicht auf die Gesprächsbitte der Hungerstreikenden eingehe. Sie habe mit ihnen telefoniert und Fragen zur Klimapolitik besprochen, versicherte Baerbock. Auch andere Besucher forderten auf Plakaten: „Sprecht mit den Hungernden!“ Die Klimaaktivisten in Berlin hatten nach eigenen Angaben am

30. August einen unbefristeten Hungerstreik begonnen. Ihr Ziel ist eine öffentliche Diskussion mit den drei Kanzlerkandidaten.

8.20 Uhr: Grüne auf dem absteigenden Ast! Umfrage-Verlierer bei ARD und ZDF

Im Endspurt verlieren die Grünen in den neuesten Umfragen von ARD und ZDF weiter an Zustimmung. Annalena Baerbock droht im Zweikampf zwischen Olaf Scholz und Armin Laschet um das Kanzleramt unter die Räder zu geraten.

+++ Annalena Baerbock wird im ZDF deutlich, als AfD-Frau über ihre Angst vor Muslimen spricht +++

Bereits in der neuen ARD-Sonntagsfrage mussten die Grünen einen Prozentpunkt abgeben und kommen dort nun auf 15 Prozent (siehe Update vom 16. September, 18.15 Uhr). Nun verlieren sie auch beim ZDF-Politbarometer einen weiteren Prozentpunkt und kommen nur noch auf 16 Prozent.

Die Grünen fallen im Wahlkampf-Endspurt immer weiter zurück. Foto: picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON

+++ Annalena Baerbock patzt im ZDF-Klartext! Von Bäuerin bei Milchpreis-Frage vorgeführt +++

Dagegen blieben die Werte von SPD und Union beim ZDF unverändert. Die Sozialdemokraten führen mit 25 Prozent, CDU/CSU kommen mit 22 Prozent nicht vom Fleck.

Donnerstag, 16. September

19.45 Uhr: SPD-Generalsekretär Klingbeil fällt mit eigener Umfrage auf die Nase

Nach der Veröffentlichung der ARD-Umfrage startete SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil eine eigene Umfrage auf Twitter: „Laschet oder Scholz?“ fragte er in die Runde. Offenbar will Klingbeil die Entscheidung weiter zu einer Kanzlerwahl zuspitzen, um möglicherweise Wähler von den Grünen und den Linken für eine Wahl der SPD zu mobilisieren.

Doch diese Aktion von Klingbeil ging schief. Statt wie von ihm vermutlich erhofft, gab es eine wilde Mischung an Antworten. Von Armin Laschet bis Hubert Aiwanger war alles dabei. Auch Grüne beteiligten sich hier und favorisierten natürlich Annalena Baerbock, manch ein Scherzkeks sogar Jürgen Todenhöfer.

Oder doch Todenhöfer? 🙃 — Markus Decker (@BerlinerNotizen) September 16, 2021

18.15 Uhr: ARD-Umfrage sorgt für mehr Spannung – Lindner und Baerbock geraten unter die Räder

Durchwachsenes Umfrage-Bild wenige Tage vor der Bundestagswahl für Armin Laschet: In zwei neuen Umfragen geht es weiter abwärts für CDU/CSU, nur in der ARD geht es rauf! Besonders eine neue Umfrage für den „Focus“ von Kantar (Emnid) trifft die Union hart. Eine (klare) Trendumkehr zugunsten der Union ist jedenfalls in allen drei Umfragen nicht abzulesen.

Im Schatten der beiden großen Kanzlerkandidaten? Annalena Baerbock und Christian Lindner müssen für jede Stimme kämpfen. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Britta Pedersen, picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON, picture alliance/dpa | Stefan Sauer, picture alliance / Flashpic | Jens Krick, IMAGO / CHROMORANGE

Laut Infratest dimap für die ARD verbessert sich die Union aber immerhin um zwei Prozentpunkte und kommt jetzt auf 22 Prozent. Allerdings gewinnen auch die Sozialdemokraten in der Umfrage dazu und liegen nun bei 26 Prozent (+1).

Somit konnte die Union den Abstand nur minimal verkürzen. Es erscheint fraglich, ob in der finalen Wahlkampfwoche noch vier Prozentpunkte gedreht werden können, zumal viele bereits über Briefwahl abgestimmt haben!

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • Infratest dimap / ARD: SPD 26 % | CDU/CSU 22 % | GRÜNE 15 % | AfD 11 % | FDP 11 % | DIE LINKE 6 % | FREIE WÄHLER 3 % | Sonstige 6 %

➤ Übersicht: https://t.co/MO5RyMFkPu

➤ Verlauf: https://t.co/9Xsm7hPo35#btw21 #btw2021 pic.twitter.com/MAvVmB33OR — Wahlrecht.de (@Wahlrecht_de) September 16, 2021

+++ Maischberger (ARD): „Herr Laschet lügt!“ – Bahnt sich ein Skandal vor Bundestagswahl an? +++

Die anderen Parteien verlieren fast durch die Bank in der ARD-Umfrage: Grüne 15 Prozent (-1), FDP 11 Prozent (-2), AfD 11 Prozent (-1), nur die Linke bleibt unverändert bei 6 Prozent. Somit könnten Christian Lindner und Annalena Baerbock die Leidtragenden werden beim Zweikampf der (noch) Volksparteien. Manche ihrer Anhänger scheinen nun entweder zu Olaf Scholz oder Armin Laschet abzuwandern, um den einen oder anderen Kanzler zum Kanzler zu machen.

Was der Union Hoffnung machen kann in dieser ARD-Umfrage: 29 Prozent der Befragten wünschen sich jetzt, dass CDU/CSU die nächste Bundesregierung anführt. Das sind fünf Prozentpunkte mehr als Anfang September. Vorne bleibt aber auch hier die SPD mit 34 Prozent (-1).

Welche Partei soll die nächste Bundesregierung führen?



SPD: 34% (-1)

Union: 29% (+5)

GRÜNE: 12% (-1)

Weiß nicht/keine Angabe: 25% (-3)



+/- zum 02. September 2021



via @tagesschau / Infratest dimap, 988 tel. und 524 online Befragte (13.-15.09.2021) — Deutschland Wählt (@Wahlen_DE) September 16, 2021

Wenn man den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin direkt wählen könnte, dann würden laut Infratest dimap aktuell 40 Prozent (-3) für SPD-Kandidat Olaf Scholz stimmen, 19 Prozent (+3) würden Unions-Kandidat Armin Laschet vorziehen und 13 Prozent (+1) Annalena Baerbock.

+++ Armin Laschet in ARD-Wahlarena: Mann aus Ruhrgebiet stellt ziemlich unverschämte Frage +++

Ziemlich anders das Bild in einer „Focus“-Umfrage! Hier kommt die Union auf nur noch 20 Prozent. Noch bitterer für die Wahlkämpfer von CDU/CSU: Laut der „Focus“-Umfrage gewinnt die SPD einen weiteren Prozentpunkt hinzu und kommt nun auf 26, genauso wie in der ARD! Damit vergrößert sich laut dieser Befragung sogar der Abstand von vier auf sechs Prozentpunkte.

Bringt Olaf Scholz seinen Vorsprung über die Ziellinie? In neuen Umfragen vor der Bundestagswahl führt seine SPD mit 4 bis 6 Prozentpunkten vor der Union. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Britta Pedersen

Die FDP erreicht 11 Prozent (-1), unverändert bleiben Grüne (17%), AfD (12%) und Linke (6%).

Eine Umfrage von YouGov sieht nicht viel besser aus für die Union. Bei diesem Institut verliert die SPD zwar einen Prozentpunkt (jetzt 25 Prozent), doch auch die Union gibt einen ab und kommt nur noch auf 20 Prozent.

---------------------

Die Kanzlerkandidaten und Spitzenkandidaten der Parteien zur Bundestagswahl 2021:

CDU/CSU: Armin Laschet (Kanzlerkandidat der Union), Alexander Dobrindt (Spitzenkandidat der CSU)

SPD: Olaf Scholz (Kanzlerkandidatin)

Grüne: Annalena Baerbock (Kanzlerkandidatin), Robert Habeck (Co-Spitzenkandidat)

FDP: Christian Lindner (Spitzenkandidat)

Janine Wissler und Dietmar Bartsch (Spitzenkandidaten-Duo)

AfD: Alice Weidel und Tino Chrupalla (Spitzenkandidaten-Duo)

---------------------

+++ Armin Laschet: Retten ausgerechnet SIE ihm die Bundestagswahl? – „Er ist kein 'Türken-Armin'“ +++

Die weiteren Parteien bei YouGov: Grüne 15%, AfD 11% (-1), FDP 10%, Linke 8% (+2).

Die SPD führt damit in diesen drei neuesten Umfragen zwischen vier bis sechs Prozentpunkte vor der Union. Zwar kann sich Armin Laschet sich bei der ARD etwas erholen, aber eine eindeutige Trendumkehr ist das nicht!