Bundestagswahl-Newsblog: Grüne auf dem absteigenden Ast! Umfrage-Verlierer bei ARD und ZDF

Im Wahljahr 2021 fallen in Deutschland einige richtungsweisende Entscheidungen. Die wohl wichtigste: Am 26. September wird der 20. Deutsche Bundestag gewählt. Wir zeigen Dir, welche Wahlen dieses Jahr anstehen.

Superwahljahr 2021: Diese Entscheidungen stehen an

Der Countdown bis zur Bundestagswahl läuft: Am 26. September um 18 Uhr gibt es die ersten Prognosen bei ARD und ZDF. Bis dahin halten wir dich mit diesem Ticker auf dem Laufenden, was im Wahlkampf-Endspurt passiert.

Hier erfährst du die neuesten Umfragen vor der Bundestagswahl und spannende Entwicklungen rund um die Kanzlerkandidaten Armin Laschet, Olaf Scholz und Annalena Baerbock. Und wie schneidet Lindners FDP, die AfD und die Linkspartei ab?

Die Grünen fallen im Wahlkampf-Endspurt immer weiter zurück. Foto: picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON

News-Blog zur Bundestagswahl 2021

17. September

8.20 Uhr: Grüne auf dem absteigenden Ast! Umfrage-Verlierer bei ARD und ZDF

Im Endspurt verlieren die Grünen in den neuesten Umfragen von ARD und ZDF weiter an Zustimmung. Annalena Baerbock droht im Zweikampf zwischen Olaf Scholz und Armin Laschet um das Kanzleramt unter die Räder zu geraten.

Bereits in der neuen ARD-Sonntagsfrage mussten die Grünen einen Prozentpunkt abgeben und kommen dort nun auf 15 Prozent (siehe Update vom 16. September, 18.15 Uhr). Nun verlieren sie auch beim ZDF-Politbarometer einen weiteren Prozentpunkt und kommen nur noch auf 16 Prozent.

Dagegen blieben die Werte von SPD und Union beim ZDF unverändert. Die Sozialdemokraten führen mit 25 Prozent, CDU/CSU kommen mit 22 Prozent nicht vom Fleck.

16. September

19.45 Uhr: SPD-Generalsekretär Klingbeil fällt mit eigener Umfrage auf die Nase

Nach der Veröffentlichung der ARD-Umfrage startete SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil eine eigene Umfrage auf Twitter: „Laschet oder Scholz?“ fragte er in die Runde. Offenbar will Klingbeil die Entscheidung weiter zu einer Kanzlerwahl zuspitzen, um möglicherweise Wähler von den Grünen und den Linken für eine Wahl der SPD zu mobilisieren.

Doch diese Aktion von Klingbeil ging schief. Statt wie von ihm vermutlich erhofft, gab es eine wilde Mischung an Antworten. Von Armin Laschet bis Hubert Aiwanger war alles dabei. Auch Grüne beteiligten sich hier und favorisierten natürlich Annalena Baerbock, manch ein Scherzkeks sogar Jürgen Todenhöfer.

Oder doch Todenhöfer? 🙃

18.15 Uhr: ARD-Umfrage sorgt für mehr Spannung – Lindner und Baerbock geraten unter die Räder

Durchwachsenes Umfrage-Bild wenige Tage vor der Bundestagswahl für Armin Laschet: In zwei neuen Umfragen geht es weiter abwärts für CDU/CSU, nur in der ARD geht es rauf! Besonders eine neue Umfrage für den „Focus“ von Kantar (Emnid) trifft die Union hart. Eine (klare) Trendumkehr zugunsten der Union ist jedenfalls in allen drei Umfragen nicht abzulesen.

Im Schatten der beiden großen Kanzlerkandidaten? Annalena Baerbock und Christian Lindner müssen für jede Stimme kämpfen. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Britta Pedersen, picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON, picture alliance/dpa | Stefan Sauer, picture alliance / Flashpic | Jens Krick, IMAGO / CHROMORANGE

Laut Infratest dimap für die ARD verbessert sich die Union aber immerhin um zwei Prozentpunkte und kommt jetzt auf 22 Prozent. Allerdings gewinnen auch die Sozialdemokraten in der Umfrage dazu und liegen nun bei 26 Prozent (+1).

Somit konnte die Union den Abstand nur minimal verkürzen. Es erscheint fraglich, ob in der finalen Wahlkampfwoche noch vier Prozentpunkte gedreht werden können, zumal viele bereits über Briefwahl abgestimmt haben!

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • Infratest dimap / ARD: SPD 26 % | CDU/CSU 22 % | GRÜNE 15 % | AfD 11 % | FDP 11 % | DIE LINKE 6 % | FREIE WÄHLER 3 % | Sonstige 6 %

➤ Übersicht: https://t.co/MO5RyMFkPu

➤ Verlauf: https://t.co/9Xsm7hPo35#btw21 #btw2021 pic.twitter.com/MAvVmB33OR — Wahlrecht.de (@Wahlrecht_de) September 16, 2021

Die anderen Parteien verlieren fast durch die Bank in der ARD-Umfrage: Grüne 15 Prozent (-1), FDP 11 Prozent (-2), AfD 11 Prozent (-1), nur die Linke bleibt unverändert bei 6 Prozent. Somit könnten Christian Lindner und Annalena Baerbock die Leidtragenden werden beim Zweikampf der (noch) Volksparteien. Manche ihrer Anhänger scheinen nun entweder zu Olaf Scholz oder Armin Laschet abzuwandern, um den einen oder anderen Kanzler zum Kanzler zu machen.

Was der Union Hoffnung machen kann in dieser ARD-Umfrage: 29 Prozent der Befragten wünschen sich jetzt, dass CDU/CSU die nächste Bundesregierung anführt. Das sind fünf Prozentpunkte mehr als Anfang September. Vorne bleibt aber auch hier die SPD mit 34 Prozent (-1).

Welche Partei soll die nächste Bundesregierung führen?



SPD: 34% (-1)

Union: 29% (+5)

GRÜNE: 12% (-1)

Weiß nicht/keine Angabe: 25% (-3)



+/- zum 02. September 2021



via @tagesschau / Infratest dimap, 988 tel. und 524 online Befragte (13.-15.09.2021)

Wenn man den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin direkt wählen könnte, dann würden laut Infratest dimap aktuell 40 Prozent (-3) für SPD-Kandidat Olaf Scholz stimmen, 19 Prozent (+3) würden Unions-Kandidat Armin Laschet vorziehen und 13 Prozent (+1) Annalena Baerbock.

Ziemlich anders das Bild in einer „Focus“-Umfrage! Hier kommt die Union auf nur noch 20 Prozent. Noch bitterer für die Wahlkämpfer von CDU/CSU: Laut der „Focus“-Umfrage gewinnt die SPD einen weiteren Prozentpunkt hinzu und kommt nun auf 26, genauso wie in der ARD! Damit vergrößert sich laut dieser Befragung sogar der Abstand von vier auf sechs Prozentpunkte.

Bringt Olaf Scholz seinen Vorsprung über die Ziellinie? In neuen Umfragen vor der Bundestagswahl führt seine SPD mit 4 bis 6 Prozentpunkten vor der Union. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Britta Pedersen

Die FDP erreicht 11 Prozent (-1), unverändert bleiben Grüne (17%), AfD (12%) und Linke (6%).

Eine Umfrage von YouGov sieht nicht viel besser aus für die Union. Bei diesem Institut verliert die SPD zwar einen Prozentpunkt (jetzt 25 Prozent), doch auch die Union gibt einen ab und kommt nur noch auf 20 Prozent.

---------------------

Die Kanzlerkandidaten und Spitzenkandidaten der Parteien zur Bundestagswahl 2021:

CDU/CSU: Armin Laschet (Kanzlerkandidat der Union), Alexander Dobrindt (Spitzenkandidat der CSU)

SPD: Olaf Scholz (Kanzlerkandidatin)

Grüne: Annalena Baerbock (Kanzlerkandidatin), Robert Habeck (Co-Spitzenkandidat)

FDP: Christian Lindner (Spitzenkandidat)

Janine Wissler und Dietmar Bartsch (Spitzenkandidaten-Duo)

AfD: Alice Weidel und Tino Chrupalla (Spitzenkandidaten-Duo)

---------------------

Die weiteren Parteien bei YouGov: Grüne 15%, AfD 11% (-1), FDP 10%, Linke 8% (+2).

Die SPD führt damit in diesen drei neuesten Umfragen zwischen vier bis sechs Prozentpunkte vor der Union. Zwar kann sich Armin Laschet sich bei der ARD etwas erholen, aber eine eindeutige Trendumkehr ist das nicht!