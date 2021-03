Bundestagswahl: SIE kehren der SPD in Scharen den Rücken – eine Partei darf sich freuen

Für die SPD sieht es mit Blick auf die Bundestagswahl im September nicht gerade rosig aus. In Umfragen von Meinungsforschungsinstituten stagniert die Partei seit Wochen zwischen 15 und 20 Prozent. Von einer großen Aufholjagd ist aktuell eher wenig zu spüren.

Das war einmal anders. Zum Vergleich: 2005 erreichte die SPD mit 34,2 Prozent etwa das Doppelte heutiger Umfragewerte. Die Probleme der Partei sind vielfältig. Eine Studie der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung legt eines nun gnadenlos offen: Die SPD hat ihre türkischstämmigen Wähler und Wählerinnen vergrault.

Bundestagswahl: SPD verliert massiv bei türkischstämmigen Stammwählern

Die Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung verglich Umfragewerte von 2015 und 2019 und kommt zu einem für die Sozialdemokraten ernüchternden Ergebnis: In fast allen untersuchten Gruppen verliert die Partei an Zustimmung, vor allem bei Menschen mit Migrationshintergrund.

Die Bundestagswahl 2021:

findet am 26. September 2021 statt

Wahlberechtigt sind alle Deutschen, die am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sind und seit mindestens drei Monaten einen Wohnort in Deutschland haben

aktuell regiert eine Große Koalition aus SPD und CDU

schon jetzt steht fest: Erstmals seit 16 Jahren wird nicht Angela Merkel für die CDU als Kanzlerkandidatin in den Wahlkampf gehen

Dort sank die Zustimmung um mehr als die Hälfte von 32 Prozent auf 15 Prozent im Jahr 2015. Zum Vergleich: Bei Personen ohne Migrationsgeschichte sank die Zustimmung zwar auch, jedoch lediglich um sieben Prozent auf 18 im Jahr 2019.

Ein genauer Blick in die Wählergruppen mit Migrationshintergrund macht das Dilemma der SPD dann noch deutlicher. Die türkischstämmigen Wähler schmelzen der Partei Weg wie ein Eis in der Sonne. 2015 konnte man sich noch an Unterstützung von 50 Prozent freuen. 2019 waren es gerade einmal noch 13 Prozent.

CDU läuft bei SPD bei Türkischstämmigen den Rang ab

Woran das liegt? Die Studie liefert darauf keine direkte Antwort. Doch es lassen sich verschiedene Erklärungsmuster heranziehen. Die CDU hat sich in Sachen Einwanderung in den vergangenen Jahren enorm bewegt. Noch in den 80er-Jahren fielen Teile der Partei damit auf, offen gegen die Zahl der Ausländerinnen und Ausländer zu wettern. Lange Zeit lehnten die Christdemokraten auch die doppelte Staatsbürgerschaft ab, ganz im Gegenteil zur SPD. Die hatte sich, traditionell gewerkschafts- und arbeitnehmerorientiert, früh für Gastarbeiter eingesetzt und konnte von deren Vertrauen lange zehren.

Doch die Zeiten sind nun offenbar vorbei. Und so ist es wenig verwunderlich, welche Partei am stärksten von der Abwanderung profitieren kann: die CDU. Hatten 2015 gerade einmal 17 Prozent die Union unterstützt, wuchs dieser Anteil bis 2019 drastisch auf 53 Prozent. Auch bei Ausländern können CSU/CDU punkten. Die Zustimmung wuchs leicht um fünf Prozent auf insgesamt 39 im Jahr 2019. Allerdings ist auch bei der Union nicht alles rosig.

Die CDU kann vor allem bei türkischstämmigen Wählern punkten. Foto: IMAGO / Patrick Scheiber

Sie verliert bei den Deutschen ohne Migrationshintergrund deutlich. Die Zustimmung fällt innerhalb von nur vier Jahren um 13 Prozent auf 27. Davon haben allen voran die Grünen profitiert, die in dieser Gruppe im Jahr 2019 mit 29 Prozent mehr Zustimmung erhielten, als alle anderen Parteien. (dav)