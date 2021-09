Nicht nur zur Bundestagswahl am 26. September wird es spannend. Auch nach der Wahl wird es viele offene Fragen geben. Denn: es geht für die Parteien in die Koalitionsverhandlungen. Wer regiert mit wem? Welche Bündnisse wird es geben? Jamaika, Ampel oder Kenia? Was steckt hinter diesen Bezeichnungen? Wir erklären es dir.

Bundestagswahl-Newsblog: Streit in der Union bricht aus – Kritik an Laschet wird lauter

Der Tag nach der Bundestagswahl: Die SPD mit Olaf Scholz wurde erst zum vierten Mal in der Geschichte stärkste Kraft im Parlament, doch am Ende könnte sie trotzdem in der Opposition landen. Wie positionieren sich die Kanzlermacher Robert Habeck, Christian Lindner und Annalena Baerbock? Wollen sie Jamaika oder eine Ampel?

Die Union mit Kanzlerkandidat Armin Laschet erlebte eine historische Wahlniederlage. Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler

Großer Wahlverlierer ist die Union mit dem bisher schlechtesten Ergebnis bei einer Bundestagswahl. Doch noch hält Armin Laschet an seiner Machtoption fest. Enttäuscht ist die Linkspartei. Sie rettete sich mit 4,9 Prozent nur wegen ihrer Direktmandate, doch Rot-Grün-Rot hat keine Mehrheit im Parlament.

Bundestagswahl-Newsblog: Ergebnis, Reaktionen und Koalitions-Spekulationen

Vorläufiges amtliches Endergebnis der Bundestagswahl 2021:

SPD: 25,7% (+5,2%), CDU/CSU: 24,1% (-8,9%), Grüne: 14,8% (+5,9%), FDP: 11,5% (+0,8%), AfD: 10,3% (-2,3%), Linke: 4,9% (-4,3%)

10.55 Uhr: Bricht nun ein Sturm aus in der Union? Kritik an Laschet wird lauter

Am Wahlabend stand die Union trotz der massiven Verluste überraschend geschlossen hinter Armin Laschet. Auch CSU-Chef Markus Söder stärkte dem Kanzlerkandidaten den Rücken. Es schien so, als würde die Union alles dem Machterhalt in einer möglichen Jamaika-Koalition mit Grünen und FDP unterordnen.

Doch am Morgen nach der Wahl sieht die Lage schon anders aus. Die Kritik wird lauter, ein Sturm scheint loszubrechen. Besonders von ostdeutschen CDU-Spitzenpolitikern und auch von Fraktionschef Ralph Brinkhaus gibt es Widerstand.

Besonders deutliche Worte findet Sachsen Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). Im MDR sagte er: „Ich sehe einen klaren Wählerwillen, der deutlich gemacht hat, die Union ist dieses Mal nicht die erste Wahl“. Der Wahlausgang sei „ein Erdbeben“. Ihm erschließe sich deshalb die Haltung im Konrad-Adenauer-Haus nicht, von einem Regierungsauftrag zu sprechen.

Um zu verstehen, warum Sachsens CDU-Chef und Ministerpräsident Kretschmer so aus dem Häuschen ist… pic.twitter.com/RwbYFtu6Kv — Florian Gathmann (@FlorianGathmann) September 27, 2021

Man müsse die Wahlpleite mit Demut annehmen. Was er aber am Wahlsonntag in der CDU-Zentrale in Berlin zum Teil gehört habe, sei ein „Weiter-wie-bisher“.

Auch der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Rainer Haseloff, ging auf Distanz zu Armin Laschet. Die CDU müsse nach der historische Wahlniederlage Bilanz ziehen, forderte er. Das betreffe auch die „Mechanismen und Prozeduren, was die Kandidatenaufstellung und ähnliches anbelangt“, sagte Haseloff am Sonntagabend in der ARD.

In der Unionsfraktion bricht derweil ein offener Streit zwischen Armin Laschet und dem bisherigen Fraktionschef Ralph Brinkhaus aus.

Streit im CDU-Präsidium: Laschet schlägt vor, Brinkhaus solle Fraktionsvorsitz zunächst "kommissarisch" weiterführen. Meint: Keine Wahl morgen. Brinkhaus widerspricht, will sich erneut wählen lassen, zunächst für ein Jahr. Quelle: @welt — Robin Alexander (@robinalexander_) September 27, 2021

Wie Robin Alexander von der Zeitung „Welt“ berichtet habe Laschet vorgeschlagen, dass Brinkhaus den Fraktionsvorsitz zunächst „kommissarisch“ weiterführt, um sich Optionen offenzuhalten. Das lehnt Brinkhaus aber ab. Er will am Dienstag wiedergewählt werden für ein Jahr.

Enttäuschung: Armin Laschet und Markus Söder am Sonntagabend im Fernsehen. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Pool | Sebastian Gollnow

Auch Gesundheitsminister und CDU-Vizechef Jens Spahn äußerte sich im „Spiegel“ kritisch: „Dieses Ergebnis werden wir aufarbeiten müssen“. Die kommende Generation „nach Angela Merkel“ habe die Aufgabe, die CDU „im nächsten Jahrzehnt zu alter Stärke“ zu führen. „Die Leute dafür haben wir. Wir müssen sie jetzt in Verantwortung bringen.“

