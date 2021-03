Bundestagswahl: ER hegt Comeback-Pläne! „Ich bin nicht abgeneigt“

Es wäre eine riesige Überraschung für die Bundestagswahl im September!

Immer mehr Parteien benennen für die verschiedenen Wahlkreise ihre Kandidaten für die anstehende Bundestagswahl. Doch nun hat sich, wie die „Westfalenpost“ berichtet, ein CDU-Politiker selbst ins Spiel gebracht, mit dem man eigentlich nicht mehr gerechnet hatte.

Bundestagswahl: Comeback deutet sich an

Mitte Januar hatte er im Machtkampf um den CDU-Vorsitz noch das Nachsehen, ähnlich zwei Jahre zuvor in seiner Kandidatur gegen Annegret Kramp-Karrenbauer. Ein guter Verlierer war er jedoch nicht, forderte kurz nach der Stimmauszählung das Wirtschaftsministerium von Peter Altmaier. Sowohl Altmaier als auch Bundeskanzlerin Merkel machten diesen Plänen jedoch schnell einen Strich durch die Rechnung.

Die Rede ist – na klar – von CDU-Politiker Friedrich Merz. Nach seiner Niederlage hatte er sich – im Gegensatz zum ebenfalls unterlegenen Norbert Röttgen – in der CDU vergleichsweise rar gemacht. Röttgen ließ sich noch auf dem digitalen Parteitag ins Präsidium wählen, um sich weiter in der Partei einzubringen. Um Merz wurde es nach der Veranstaltung im Januar jedoch sehr still.

------------------------------

Friedrich Merz:

geboren am 11. November 1955 in Brilon

deutscher Jurist, Lobbyist und Politiker

zwischen 1989 bis 1994 Europa-Politiker, anschließend bis 2009 Mitglied des Bundestags

2018 die erfolglose Kandidatur für den CDU-Vorsitz gegen Annegret Kramp-Karrenbauer

2021 folgte erneut seine Kandidatur, diesmal verlor er gegen Armin Laschet

------------------------------

CDU: Merz offenbar mit anderen Plänen als 2018

Schon nach seiner Niederlage 2018 gegen Kramp-Karrenbauer war dem Sauerländer vorgeworfen worden, sich nicht in die Partei eingebracht zu haben. Es schien fast so, als würde sich die Geschichte wiederholen und dass sich Friedrich Merz erneut zurückgezogen hatte.

Doch wie die „Westfalenpost“ auf Anfrage bei Merz erfuhr, liebäugelt der 65-Jährige mit einer Kandidatur für den Bundestag bei der kommenden Wahl im September: „Ich bin von mehreren Stadtverbandsvorsitzenden im Sauerland gefragt worden, ob ich mir vorstellen kann, für den Wahlkreis anzutreten“, so Merz gegenüber der Zeitung. „Und ich bin nicht abgeneigt.“

Friedrich Merz auf dem digitalen Parteitag der CDU Mitte Januar. Foto: IMAGO / sepp spiegl

Aktuell sitzt in Merz Wahlkreis, dem Hochsauerlandkreis, Innenexperte Patrick Sensburg (49) für die Christdemokraten im Bundestag. Auch der 35-Jährige Bernd Schulte wurde dort am vergangenen Wochenende gegen ihn nominiert.

------------------------------

------------------------------

Merz betonte gegenüber der „Westfalenpost“, er wolle „keine offene Feldschlacht“ um das Mandat. Ende April soll die Entscheidung vor Ort demnach fallen, wer für den Bundestag im Hochsauerlandkreis kandidiert. (dav)