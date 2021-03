Bundestagswahl: CDU/CSU im Sinkflug – diese Partei ist der große Gewinner

Für die CDU sieht es in einer Umfrage vor der Bundestagwahl im September so düster aus, wie lange nicht mehr.

Das sieht übel aus für Armin Laschet, Markus Söder und Co.: Die CDU/CSU schmiert in Meinungsumfragen vor der Bundestagswahl weiter ab.

Zuletzt hatte es im März 2020 so schlechte Werte für die Christdemokraten gegeben. Dann kam Corona und für die CDU/CSU ein Höhenflug. Doch der neigt sich nun bedrohlich Richtung hartem Aufprall. Eine andere Partei darf sich mit Blick auf die Bundestagswahl hingegen freuen: Sie steht in der Insa/YouGov-Umfrage so gut dar, wie seit anderthalb Jahren nicht mehr.

Bundestagswahl: CDU verliert an Boden

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, würden nur noch 32,5 Prozent der mehr als 2000 Befragten ihr Kreuz bei der CDU machen. Anfang Februar waren es noch 36,5 Prozent – ein mehr als deutlicher Abwärts-Trend.

Da die Befragten nicht angeben, warum sie ihr Kreuz bei einer Partei machen – oder eben nicht – kann über die Gründe für den Kursabschwung in Reihen der CDU/CSU nur spekuliert werden. Erklärungsmöglichkeiten gäbe es in jedem Fall viele.

Die Bundestagswahl 2021:

findet am 26. September 2021 statt

Wahlberechtigt sind alle Deutschen, die am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sind und seit mindestens drei Monaten einen Wohnort in Deutschland haben

aktuell regiert eine Große Koalition aus SPD und CDU

schon jetzt steht fest: Erstmals seit 16 Jahren wird nicht Angela Merkel für die CDU als Kanzlerkandidatin in den Wahlkampf gehen

So hat sich Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in den vergangenen Wochen gleich mehrfach ins politische Abseits katapultiert: Falsche Versprechen bei der Verfügbarkeit von Schnelltests, der langsame Impfstart und dann wurde noch der Besuch eines Dinnerabends im Herbst 2020 in Leipzig unmittelbar vor seinem positiven Corona-Test bekannt.

Auch die Anzeichen des Merkel-Abgangs könnten sich bemerkbar machen. Nach 16 Jahren an der Spitze der Union wird die Bundeskanzlerin im September nicht noch einmal zur Wahl antreten. Armin Laschet hat als CDU-Chef im Januar übernommen. Ob er Kanzlerkandidat wird, ist allerdings noch unklar. „Berlin direkt“ (ZDF) hatte dem NRW-Minister zuletzt mangelnde Führungsqualitäten unterstellt. Wählerumfragen hatten in der Vergangenheit immer wieder gezeigt: Die CDU ist auch wegen Merkel so stark.

Armin Laschet (CDU) auf dem digitalen Parteitag der CDU im Januar. Foto: IMAGO / sepp spiegl

Diese Partei ist der lachende Gewinner

Nutznießer der vergangenen Wochen war neben der SPD, die sich seit Februar von 15 auf 17 Prozent steigern konnte, vor allem die FDP. In der Insa/YouGov-Umfrage kommen die Liberalen auf 10 Prozent. So gut sah es zuletzt im Dezember 2019 aus. Die Partei profiliert sich aktuell – die rechtspopulistische AfD mal außen vorgenommen – wohl als schärfster Kritiker der Corona-Maßnahmen der Regierung. Offenbar mit Erfolg.

Grüne und Linke stagnieren in der Umfrage bei 17 (Grüne), beziehungsweise 8 Prozent (Linke). Die AfD bleibt bei 11 Prozent.

Mögliche Mehrheiten für eine Koalition sind bei diesen Umfrage-Prognosen schwer zu finden. Weder eine schwarz-gelbe noch eine rot-rot-grüne Koalition kämen auf die notwendigen 50 Prozent. Auch eine Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP würde aktuell keine Mehrheit bekommen. Realistische Chancen hätten Schwarz-Grün oder eine Große Koalition. Eine Koalition mit der AfD schließen alle Parteien aus. (dav)