Bundestagswahl: So viele Deutsche rechnen mit Wahlbetrug – wie Donald Trump!

Anhänger von Donald Trump haben am Mittwoch das US-Capitol in Washington gestürmt.

Mit Kopfschütteln haben viele Deutsche auf Donald Trump und seine Anhänger reagiert, die behaupten, die US-Wahl sei manipuliert worden. Dass der Wahlsieg von Joe Biden, entgegen aller Fakten, manipuliert sei, fanden die meisten Beobachter in Deutschland lächerlich.

Nun zeigt aber eine Umfrage, dass diese Verschwörungstheorie vor der Bundestagswahl auch in Deutschland weit verbreitet ist.

Bundestagswahl: Wie Donald Trump – jeder fünfte Deutsche rechnet mit Wahlbetrug

Es sind bedenkliche Zahlen: Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA für „Bild“ gab mehr als jeder Fünfte an, dass er mit Wahlbetrug bei der Bundestagwahl rechnet.

Viele Deutsche rechnen mit Wahlbetrug bei der Bundestagswahl 2021. Foto: imago images / photothek

INSA interviewte Anfang Januar 10.006 Menschen. „Für wie wahrscheinlich halten Sie großflächigen Wahlbetrug bei der Bundestagswahl 2021?“, lautete die gestellte Frage. Neun Prozent antworteten mit „sehr wahrscheinlich“, weitere zwölf Prozent halten das für „eher wahrscheinlich“. Völlig ausschließen wollten das lediglich 43 Prozent der Befragten („sehr unwahrscheinlich“), denkbar, aber „eher unwahrscheinlich“ halten es 25 Prozent.

Für wie wahrscheinlich halten Sie großflächigen Wahlbetrug bei der Bundestagswahl 2021?



Sehr wahrscheinlich: 9%

Eher wahrscheinlich: 12%

Eher unwahrscheinlich: 25%

Sehr unwahrscheinlich: 43%

Weiß nicht/k.A.: 10%



via @BILD / INSA, 10.006 Befragte (01.-11.01.2021) — Deutschland Wählt (@Wahlen_DE) January 15, 2021

Wahlbetrug ist in Deutschland strafbar:

In Deutschland sind Straftaten bei Kommunal-, Landtags,- Bundestags- und Europawahlen im Paragrafen 107 des Strafgesetzbuch geregelt.

Es wird unterschieden zwischen Wahlbehinderung, Wahlfälschung und Verletzung des Wahlgeheimnis.

Die Höchststrafe bei einer Wahlbehinderung oder Wahlfälschung ist eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren, bei Verletzung des Wahlgeheimnisses sind es bis zu zwei Jahre.

Auch der Versuch ist strafbar.

Diese Zahlen unterstreichen, dass die parlamentarische Demokratie auch in Deutschland von Extremisten in Frage gestellt wird und das Vertrauen in diese Staatsform ins Wanken gerät. Es ist somit nicht nur ein Phänomen in den USA. Dort hatte Donald Trump vor Briefwahl-Unterlagen und deren Betrug gewarnt, konnte dafür bis heute jedoch keine Beweise vorlegen.

