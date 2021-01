Bundestagswahl: Schwimmen der CDU die Felle davon? Umfrage zeigt jetzt DAS

Die CDU liegt in Umfragen zur Bundestagswahl vorn. Doch aktuell steht sie so schlecht dar, wie schon lange nicht mehr.

Für die CDU war die Coronakrise – zumindest was ihre Umfragewerte angeht – ein wahrer Glücksbringer. Abseits von Themen wie Migration und Klimapolitik konnte die Partei in der Krise ihre Regierungserfahrung einsetzen und damit bei vielen Wählern punkten.

Zum Vergleich: Am 23. Januar 2020 stand in CDU in Umfragen gerade einmal bei 26 Prozent, bereits im Mai 2020 waren es beinah 40. Doch eine neue Wählerbefragung des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap sieht es nun ausgerechnet zum Start des Wahlkampfes im Superwahljahr 2021 mit der Bundestagswahl im September so schlecht aus, wie seit Monaten nicht.

Bundestagswahl: CDU auf dem absteigenden Ast

Auf die Frage: „Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre …“ antworteten gegenüber Infratest dimap immerhin 34 Prozent mit CDU. Doch zu sicher fühlen sollte sich die Partei nicht.

Sonntagsfrage zur Bundestagswahl • Infratest dimap / ARD: CDU/CSU 34 % | GRÜNE 21 % | SPD 15 % | AfD 10 % | FDP 7 % | DIE LINKE 6 % | Sonstige 7 %

Für die CDU ist es der schlechteste Wert seit Anfang April 2020. Auch im Vergleich zu den Dezemberwerten verlieren die Christdemokraten zwei Prozentpunkte. Wie viel das mit der Wahl von Armin Laschet als neuen Parteivorsitzenden zu tun hat, ist unklar. Andere Meinungsforschungsinstitute hatten unmittelbar nach der Wahl Laschets keinen Abschwung in der Wählergunst feststellen können. Die Prognose von Infratest dimap kommt nun zu einem anderen Ergebnis.

Am Dienstag wurde der harte Lockdown vorerst verlängert. Die Diskussionen um den Kurs der Regierung in der Coronakrise halten dabei an. Aktuell steht die CDU zudem wegen dem schleppend verlaufenden Impfstart in der Kritik. Allen voran Gesundheitsminister Jens Spahn wird für die Entscheidung, nicht bilateral zur EU Impfstoff zuzukaufen, angegriffen, vor allen aus Reihen der SPD.

Die hat damit den Wahlkampf für die Bundestagswahl 2021 eingeläutet, kann in Umfragen damit aber nicht wirklich punkten. Die Partei stagniert bei Umfragewerten um die 15 Prozent. Ganz im Gegensatz zu den Grünen.

Diese Koalitionen wären aktuell denkbar

Die dürfen sich weiter berechtigte Hoffnungen darauf machen, in Zukunft die zweitstärkste Partei im Land zu werden, auch wenn ihnen der ganz große Wurf mit Werten von um die 26 Prozent wie bei Umfragen im Sommer 2019 wohl verwehrt bleibt. Aktuell stehen die Grünen bei 21 Prozent.

Weiter hinten Reihen sich FDP (7 Prozent laut Infratest dimap), AfD (10 Prozent) und die Linke ein (6 Prozent). Koalitionen mit stabilen Mehrheiten wären bei diesen Umfragen ohne die CDU nicht machbar: Schwarz-Grün käme gemeinsam auf stabile 55 Prozent, für eine neue Große Koalition wird es mit gemeinsam 49 Prozent jedoch schon knapp. Rot-Rot-Grün käme mit seinen Werten auf 42 Prozent und hätte damit wohl keine Chance.

Eine Zusammenarbeit mit der AfD nach der Bundestagswahl im September schließen alle Parteien konsequent aus. (dav)