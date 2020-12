In einem Büro des Bundestages machte ein Mitarbeiter eine schockierende Entdeckung. (Symbolfoto)

Bundestag: Mitarbeiter entdeckt verbotenes Symbol – „Irgendjemand hat das in die Aufzugtür geritzt“

Erschreckende Aktion im Deutschen Bundestag! Dort entdeckte der Mitarbeiter eines Grünen-Abgeordneten am Sonntag eine verbotenes Symbol an einer Aufzug-Tür.

Ein Foto von dem eingeritzten Symbol teilte der Bundestag-Mitarbeiter auf Twitter, schreib verblüfft dazu: „Wtf...“ (Abkürzung für „What the fuck“, deutsch: „Was zur Hölle?“).

Bundestag: Verbotenes Symbol in Aufzugtür geritzt

Der Bundestag-Mitarbeiter Alexander König war am Nikolaus-Sonntag im Jakob-Kaiser-Haus in Berlin, wollte noch ein paar Sachen erledigen.

An einer blauen Aufzugtür macht er eine schockierende Entdeckung: Ein eingeritztes, deutliches erkennbares Hakenkreuz.

---------------

Das ist der Bundestag:

ist das Parlament und gesetzgebende Organ der Bundesrepublik

seit 1999 tagt der Deutsche Bundestag im Reichstagsgebäude in Berlin, wurde davor seit der Gründung am 7. September 1949 abgehalten

Aktuell gibt es 709 Abgeordnete im Bundestag.

Die gesetztliche Anzahl beträgt 598 Abgeordnete, hinzu kommen in dieser Legislaturperiode 111 Überhang- und Ausgleichsmandate.

Neben den sechs Fraktionen gibt es sieben fraktionslose Abgeordnete

Die nächste Wahl zum Bundestag findet am 24. Oktober 2021 statt

---------------------

„Bin heute ins Büro, in den Bundestag, um ein paar Sachen zu erledigen und irgendjemand hat das in die Aufzugtür geritzt“, so Königs Kommentar.

Wtf ... Bin heute ins Büro, in den Bundestag, um ein paar Sachen zu erledigen und irgendjemand hat das in die Aufzugstür geritzt #NazisimBundestag pic.twitter.com/ZNWqOWaCBG — Alexander König (@AlexanderKnig) December 6, 2020

Außerdem hat er noch den Hashtag #NazisimBundestag dazu gesetzt.

Bundestag: Polizei ermittelt wegen Hakenkreuz-Ritzerei

Kurz darauf teilt der Mitarbeiter des Grünen-Abgeordneten Dieter Janecek mit, dass er die Polizei und einige anderen Stellen im Bundestag über das Hakenkreuz informiert habe.

„Und überklebt ist es auch schon“, ergänzt er in einem Kommentar unter seinem Beitrag. Das bestätigte auch eine Sprecherin des Bundestages: „Die Stelle im Fahrschul in einem Bundestagsbürogebäude ist provisorisch überklebt worden.“

Die für den Bundestag zuständige Polizei ermittelt jetzt wegen des verfassungswidrigen Symbols, erklärte die Sprecherin weiter. (kv, dpa)