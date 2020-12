Bundestag: RTL-Reporterin macht im Gebäude sonderbare Entdeckung

Franca Lehfeldt, Hauptstadt-Reporterin für RTL und n-tv, machte nun in einem Gebäude des Bundestages eine befremdliche Entdeckung.

Über Instagram teilt sie das Bild, das sie im Bundestag aufgenommen hat.

Bundestag: RTL-Reporterin findet skurriles Foto-Motiv

Franca Lehfeldt ist im politischen Berlin ein bekanntes Gesicht. Nicht nur, weil sie für RTL und n-tv aus dem Regierungsviertel berichtet und Interviews mit Spitzenpolitikern führt, sondern auch, weil sie sich selbst einen Polit-Promi als Partner geangelt hat. Seit 2018 sind sie und FDP-Chef Christian Lindner ein Paar.

Franca Lehfeldt auf einem Archivfoto von 2018 mit Christian Lindner. Foto: picture alliance/dpa | Daniel Karmann

Nun machte eben diese Franca Lehfeldt im Paul-Löbe-Haus im Bundestag eine merkwürdige Entdeckung.

In diesem Gebäude im Regierungsviertel steht nämlich jetzt auch ein Weihnachtsbaum und an diesem hängen mehrere bunte Modelle, die das Coronavirus darstellen sollen! Gebastelt wurden sie von Kindern der Naturparkschule Heidesee im Kunstunterricht. Es sei „ein besonderer Baumschmuck in besonderen Zeiten" steht auf einem Infoblatt am Baum.

Der sonderbare Weihnachtsbaum-Schmuck im Bundestag. Foto: Instagram/France Lehfeldt

„Wer noch nicht genug von Corona hat 2020...“ schreibt Franca Lehfeldt dazu in ihrer Instagram-Story - und lässt ihre Follower darüber abstimmen, ob sie das „suuuper!" oder „geht's noch?“ finden. Die klare Mehrheit findet das eher unlustig. Eine Kritikerin ist jedenfalls auch AfD-Politikerin Beatrix von Storch. Der Schmuck sei „einfach nur noch irre“ und die „reinste Verhöhnung aller Opfer“, twitterte sie.

Noch ein sonderbarer Weihnachtsbaum im Bundestag

Es ist nicht der einzige sonderbare Weihnachtsbaum-Schmuck im Bundestag. Linken-Abgeordneter Fabio De Masi fotografierte noch einen anderen geschmückten Baum – mit Fischen, Ankern und Fischgräten.

Weihnachtsbaum 🎄 im Bundestag. Kein Geschenk für mich drunter. Dabei war ich dieses Jahr sehr brav - finde ich! Aber Bescherung ist ja noch nicht! Ps. Weihnachtsmann ist ein Roter und sieht aus wie ein Typ, der mal interessantes Sachbuch über Wirtschaft geschrieben hat 😉 pic.twitter.com/d2vwmmlSnk — Fabio De Masi (MdB) (@FabioDeMasi) November 25, 2020

Dieser wiederum stammt von der Lebenshilfe Bremerhaven.