Bundestag: Irrer Masken-Vorfall am Rednerpult – „Ein Theater, was hier abgeht!“

Das Tragen von Alltagsmasken ist in einigen Bevölkerungsteilen so umstritten wie kaum ein anderes Corona-Thema. Immer wieder verweigern sich Einzelne, eine Alltagsmaske zu tragen. Auch im Bundestag kommt es deswegen zu Konflikten.

Wer sich im Bundestag bewegt, muss eine Maske tragen – auch auf dem kurzen Weg zwischen Rednerpult und Sitzplatz. Doch dies will der Abgeordnete Thomas Seitz (AfD) am Freitag (20. November) wohl nicht so recht einsehen.

Im Bundestag besteht Maskenpflicht – die gilt für ALLE!

Als ihn die Vizepräsidentin des Bundestags, Claudia Roth (B90/ Die Grünen) ermahnt, Mund und Nase zu bedecken, zieht er, wie Roth es beschreibt, ein „löchriges Tuch und keine Maske“ aus der Tasche seines Jacketts.

Das ist der deutsche Bundestag:

Der Bundestag ist das Parlament und gesetzgebende Organ der Bundesrepublik

Er wurde am 7. September 1949 gegründet

Eine Legislaturperiode dauert vier Jahre

Aktuell sitzen 709 Abgeordnete im Bundestag

Als Claudia Roth ihm darauf hin eine frische Maske reicht, verweigert Seitz die Annahme mit der Begründung, die Maske sei bereits kontaminiert. Erst als die Grünen-Politikerin eine neue Maske besorgt und diese demonstrativ mir Hilfe ihres Stiftes zu Thomas Seitz reicht, löst sich die Situation auf.

Claudia Roth reicht Thomas Seitz eine „unkontaminierte“ Maske Foto: imago images / Political-Moments

Doch auch mit seinem letzten Kommentar provoziert Seitz noch ein Mal mächtig und fragt: „Mit diesem Maulkorb darf ich jetzt das Rednerpult verlassen?“ In einem Video auf Twitter kann man sich das Gerangel zwischen Seitz und Roth ansehen.

Erwachsene Männer die sich wie im Kleinkinder benehmen.



Thomas Seitz von der #AFD im #Bundestag hat eine #Querdenken Fakemaske auf mit löcher und macht Schwurbel Theater.



Demzufolge ermahnt Claudia #Roth ihn und gibt Thomas Seitz eine richtige Maske. pic.twitter.com/ZeW8JFDs7J — Michael Mayr (@Nightmare_Keks) November 20, 2020

Vizepräsidentin Roth kommentiert das Ganze mit den Worten: „Ein Theater, was hier abgeht! Es ist nicht zu fassen...“ (cm)