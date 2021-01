Bundestag: Bei DIESER Rede eines Linken-Politikers klatschen sogar CDU und FDP

Debatten im Bundestag sind nicht selten ermüdend und zäh wie Kaugummi. Über Stunden hören die Abgeordneten den Ausführungen den Kollegen der verschiedenen Parteien zu, wirklich aus den Sitzen reißt ein Wortbeitrag die Politiker kaum noch.

Doch der Rede des Linken-Politikers Stefan Liebich ist im Bundestag etwas geglückt, was man selten sieht: Fast durch die gesamte Bank gab es Applaus. Von der eigenen Fraktion bis in die Reihen der CDU/CSU und der FDP. Und das, weil die Rede vielleicht auch an einem Rekord im Bundestag kratzt.

Bundestag: Rede von Linken-Politiker sorgt für Begeisterung – doch nicht wegen ihres Inhalts

„Sie kennen ja bestimmt den Spruch: 'Es ist ja bereits alles gesagt, aber noch nicht von jedem.' Das möchte ich heute mal nicht machen“, begann der Linken-Politiker Liebich. Der 48-Jährige sollte für seine Fraktion einen Gesetzentwurf der Großen Koalition aus SPD und CDU kommentieren.

Dieser soll bei Steuererklärungen mit Steuerberater die Abgabefrist verlängern. Die Frist zur Abgabe der Steuererklärung für das Jahr 2019, die eigentlich im Februar endet, wird dabei um ein halbes Jahr verlängert. Grund dafür sind die zusätzlichen Anforderungen für Steuerberater durch die Corona-Pandemie.

Klingt also schon reichlich trocken – umso dankbarer sind wohl deswegen auch die Politiker aller Parteien gewesen, als sie von Liebich die folgenden Sätze hören.

Linken-Politiker mit 20-Sekunden-Rede

Er könne sich nur seinen Vorrednern Antje Tillmann (CDU), Michael Schrodi (SPD) und Katja Hessel (FDP) anschließen: „Es ist ein Problem erzeugt worden, nämlich weil Steuerberater mehr Aufgaben haben. Und das Problem ist gelöst worden durch einen guten Gesetzentwurf der Koalition, nämlich dass sie mehr Zeit bekommen. Diesen Gesetzesentwurf unterstützen wir. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.“

Fasse Dich kurz.

Ein Rekordversuch. pic.twitter.com/hddkityvQB — Stefan Liebich (@berlinliebich) January 14, 2021

Lediglich rund 20 Sekunden dauert die gesamte Rede des Linken-Politikers. Und damit auf jeden Fall Anwärter auf einen Platz unter den zügigsten Redebeiträgen im Deutschen Bundestag überhaupt. Konkurrenz kommt allerdings von niemand geringerem als Konrad Adenauer.

Als Alterspräsident hielt er eine Rede, die aus lediglich drei Sätzen bestand: „Sie wissen, dass nach Artikel 38 des Grundgesetzes jeder Abgeordnete Vertreter des ganzen Volkes ist. Wir werden aller menschlichen Voraussicht nach während der nächsten vier Jahre schweren Zeiten entgegengehen. Ich hoffe und bin davon überzeugt, dass sich dann alle Mitglieder dieses Hauses dieser Gemeinsamkeit ihrer Verpflichtungen bewusst sind.“

Adenauer war damals 89 Jahre alt. Liebich hat mit seinen 48 Jahren also noch etwas Zeit, bei den nächsten Auftritten mit dem Rotstift noch einmal zu kürzen.

Seine Zuhörerschaft am Donnerstag dankte es ihm dennoch mit lautem Applaus. Bis auf die AfD kam der dabei tatsächlich aus allen Fraktionen im Plenum – so etwas sieht man wahrlich selten. Und auch die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, Claudia Roth (Grüne), konnte sich einen Kommentar nicht verkneifen: „So macht man sich beliebt, Herr Liebich.“ (dav)