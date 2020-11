Bundestag: Angela Merkel erklärt die neuen Corona-Beschlüsse – kommt es wieder zu einem AfD-Eklat?

Einen Tag nach dem Corona-Gipfel zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Länderchefs, erklärt sich die Kanzlerin im Bundestag.

Zuletzt wurde es häufiger turbulent im Bundestag und die AfD sorgte für einen Eklat. Wird die Stimmung bei der Rede von Angela Merkel wieder ebenso angespannt sein? Eine Wahl könnte zu neuen Konfrontationen führen.

News-Ticker: Angela Merkel hält im Bundestag Corona-Regierungserklärung

+++ Zum Aktualisieren HIER klicken +++

9.06 Uhr: Es könne nicht oft genug gesagt werden, dass es nicht um Gesundheit oder Kultur, die Gesundheit oder Wirtschaft und die Gesundheit oder Soziales gehe, sondern immer um beides. Es gehe um den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das Ziel sei weiterhin die Senkung der Inzidenzwerte unter 50.

9.03 Uhr: Angela Merkel erklärt, dass die Corona-Beschlüsse unausweichlich waren, weil die Gesundheitsämter nicht mehr in der Lage waren, die Kontakte nachzuverfolgen. Die Kontakte seien um etwa 40 Prozent zurückgegangen, das dramatische exponentielle Wachstum sei gestoppt worden. "Es ist nicht auszudenken, wo wir heute stünden, als es buchstäblich 5 vor 12 war, wenn wir nicht zu dieser nationalen Kraftanstrengung bereit und in der Lage waren", so Merkel. Das Schlimmste, nämlich die Überforderung des Gesundheitssystems, habe verhindert werden können. Aber es sei noch kein nachhaltiger Erfolg.

8.45 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erläutert ab 9 Uhr die neuen Beschlüsse in der Corona-Pandemie. Für ihre Regierungserklärung sind 20 Minuten eingeplant, anschließend folgt eine 90-minütige Debatte.

Ende Oktober kam es zu einem Eklat im Bundestag, als Kanzlerin Angela Merkel ihre Corona-Politik erklärte. Aus den Reihen der AfD wurde sie massiv durch Zwischenrufe gestört. Es gab eine Pöbel-Stimmung im Parlament. Mitte November dann der nächste Skandal im Bundestag, als Abgeordnete der AfD Störer ins Reichstagsgebäude einschleusten und bei einer Rede von Gesundheitsminister Jens Spahn Plakate hochhielten. Ihr Vorwurf: Durch das neue Infektionsschutzgesetz werde das Grundgesetz angegriffen.

Angela Merkel hält eiine Regierungserklärung zur Corona-Politik. Foto: imago images / Emmanuele Contini

Nach Tod von Thomas Oppermann: Neuwahlen für Bundestagsvize-Posten

Zusätzlich dürften zwei Wahlen für Zündstoff sorgen. Für den im Oktober plötzlich verstorbene Bundestagsvizepräsidenten Thomas Oppermann will die SPD nun Dagmar Ziegler nachwählen lassen.

----------

Bundestag: Mehr über Dagmar Ziegler

Die 60-jährige SPD-Politikerin ist seit 2009 Mitglied des Deutschen Bundestages.

Von 2000 bis 2009 war sie zunächst Finanzministerin und danach Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie in Brandenburg.

Ziegler wuchs in der DDR auf und arbeite als Ökonomin unter anderem bei der Staatsbank.

Sie gehört innerhalb der SPD zum konservativen Seeheimer Kreis.

----------

Die AfD beansprucht ebenfalls einen Posten im Bundestagspräsidium und scheiterte bislang mit ihren Kandidaten. Sie stellt am Donnerstag Harald Weyel. Eine Wahl Weyels gilt als unwahrscheinlich.