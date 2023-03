Bundestag: Die faulsten Abgeordneten – so dreist kassieren die beiden Diäten ab

Wer als Abgeordneter in den Bundestag gewählt wird, ist auch dazu verpflichtet an Sitzungen und Abstimmungen des Parlaments teilzunehmen. Allerdings schwänzt der eine oder andere die Termine.

Welche Abgeordnete den Sitzungen fernbleiben, zeigen Recherchen des „Spiegel“. Dabei fällt auf: Vor allem bei einer Politikerin kommt das Fernbleiben besonders häufig vor.

Bundestag: Fehlen bei Sitzungen kann teuer werden

Im Bundestag gilt Präsenzpflicht. Wer nicht an einer Sitzung teilnehmen kann, kann sich entschuldigen. Im Sitzungsprotokoll wird dann festgehalten, welcher Parlamentarier dem Bundestag ferngeblieben ist. Trägt sich ein Abgeordneter nicht in die Anwesenheitsliste ein, werden pro Sitzungstag 100 Euro der Kostenpauschale einbehalten, an Plenartagen sind es 200 Euro. Die steuerfreie Kostenpauschale liegt bei 4.725,48 Euro pro Monat.

Wie Sitzungsprotokolle des Bundestags zeigen, gehört vor allem Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht zu den Abgeordneten, die auffallend häufig abwesend sind. Laut „Spiegel“-Recherchen war Wagenknecht an 29 von 89 Sitzungstagen als entschuldigt abwesend eingetragen. An weiteren acht Sitzungen war sie zwar nicht als abwesend vermerkt, hat aber trotzdem nicht an allen namentlichen Abstimmungen teilgenommen. So blieb die Linken-Politikerin wohl an 37 von 89 Tagen nicht bis zum Sitzungsende.

Von insgesamt 67 Abstimmungen hat sie an 35 teilgenommen. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) verpasste 27 Abstimmungen. Wie der „Spiegel“ weiter berichtete, fehlte Parteikollegin und Linkenchefin, Janine Wissler, bei neun Abstimmungen, Fraktionschef Dietmar Bartsch an einer.

Sitzt Wagenknecht lieber in Talk-Shows als im Bundestag?

Durchschnittlich fehlen Abgeordnete im Bundestag 10 bis 15 mal. Doch es gibt einen Politiker, der noch häufiger als Wagenknecht fehlte. Der ehemalige AfD-Politiker und mittlerweile fraktionslose Abgeordnete Uwe Witt erschien bislang nur zu vier der insgesamt 89 Bundestagssitzungen.

Sahra Wagenknecht erklärt ihre Abwesenheit auf „Spiegel“-Nachfrage so: „Ich bin leider mehrfach krankgeschrieben gewesen und konnte deshalb an etwa 30 Sitzungstagen nicht teilnehmen“. Doch warum hat sie oft an Abstimmungen nicht teilgenommen, wenn sie nach Protokoll anwesend war? Da namentliche Abstimmungen „leider“ meist kurzfristig angesetzt würden, hätten sich „terminliche Kollisionen nicht in jedem Fall vermeiden lassen“, so Wagenknecht. Diese „terminliche Kollisionen“ führt sie auf Veranstaltungen außerhalb des Parlamentsgebäudes oder Sendungsaufzeichnungen zurück.

So war die Linken-Politikerin zwar zur 37. Bundestagssitzungen eingetragen, gab ihre Stimme allerdings beim Tagesordnungspunkt 14, einer Abstimmung zur Nahrungsmittelversorgung in der Ukraine, nicht ab. Der Grund: Wagenknecht war zur selben Zeit zu Gast in der ZDF-Politiktalksendung „Markus Lanz“.

Bundestag: Wagenknecht sei Phantomabgeordnete

Innerhalb der Partei wird Wagenknecht auch als „Phantomabgeordnete“ bezeichnet, da sie häufig den Debatten fern bleibe. Bereits als Fraktionsvorsitzende sei sie „nicht die Fleißigste“ gewesen. Die Linken-Politikerin selbst sieht ihre Aufgabe auch eher darin, den Dialog mit den Bürgern zu pflegen oder ihren YouTube-Account zu betreiben.

Ist Wagenknecht also nur noch wegen der Diäten Abgeordnete? Diese Entschädigung für das Mandat beträgt monatlich 10.323,29 Euro. Für die Linke jedenfalls, das hat sie kürzlich verkündet, will sie bei der nächsten Bundestagswahl nicht mehr antreten. Es bleibt also weiterhin fraglich, ob sie eine eigene, neue Partei gründen wird.