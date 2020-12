Bundesregierung: Politiker in Sorge – „Wo wir auch hinschauen, gibt es Rückschritte“

Aktuell steht die Bundesregierung besonders wegen ihrer Entscheidungen bezüglich der Corona-Maßnahmen stark im Fokus der Öffentlichkeit.

Doch auch abseits der Pandemie machen sich die Mitglieder der Bundesregierung Sorgen.

Bundesregierung: Politiker sind deswegen in Sorge

Wenn man sich die Schlagzeilen der letzten Tage so anschaut, dann könnte man meinen, dass es nur noch die Corona-Pademie gibt. Doch auch daneben gibt es viele Themen, welche die Bundesregierung beschäftigen.

Infos zur Bundesregierung:

Die Bundesregierung ist ein Verfassungsorgan und übt die Exekutivgewalt aus

Sie besteht aus dem Bundeskanzler und den Bundesministern

Ihr Hauptsitz befindet sich in Berlin

Den Vorsitz hat Angela Merkel inne

Am Mittwoch wurde der Menschrechtsbericht verabschiedet. Dabei beklagte die Bundesregierung eine deutliche Verschlechterung der weltweiten Menschenrechtslage in den vergangenen beiden Jahren. Auch in Zuge der Corona-Pandemie habe sich die Menschrechtslage in einigen Ländern deutlich verschlechtert.

Bundesregierung: Heiko Maas über Menschrechte – „Wo wir auch hinschauen, gibt es Rückschritte“

Nach der Verabschiedung des Menschrechtsberichts äußerte sich Außenminister Heiko Maas zu dem Thema. Zunehmende Konflikte, Flucht und Vertreibung beraubten viele Menschen ihrer Rechte. „In den Vereinten Nationen werden universelle Werte und Standards auf einmal wieder in Frage gestellt, die selbstverständlich schienen“, so der SPD-Politiker. „Die letzten zwei Jahre waren eine schwere Zeit für die Menschenrechte weltweit“, fasste Maas die Ergebnisse des Berichts zusammen.

Die Corona-Pandemie habe die Lage noch weiter verschlimmert.„Repressive Regime missbrauchen sie als Deckmantel, um Menschenrechtsverteidigerinnen und –verteidiger zu bedrängen und freie Medien zum Schweigen zu bringen“, sagte Maas weiter. Am stärksten wären Frauen von der Pandemie betroffen. Sie müssten die Familie oder Kinder häufig alleine pflegen und würden auch häufiger ihren Job verlieren.

Der Bericht umfasst 300 Seiten. Er wird alle zwei Jahre von der Bundesregierung seit 1991 erstellt.

Bundesregierung: Auch in diesen Ländern hat sich die Menschrechtslage verschlechtert

Zu den Ländern, welche im Zusammenhang mit einer verschlechterten Menschrechtslage in dem Bericht genannt werden, gehören unter anderem China, Russland und die Türkei.

In China sei seit 2012 ein negativer Trend zu beobachten. „Individualrechte werden immer weiter eingeschränkt. Dies betrifft insbesondere bürgerliche und politische Rechte wie Meinungs- und Pressefreiheit, aber auch die Freiheit der Wissenschaft und Religionsfreiheit.“ Außerdem würden Verteidiger von Menschenrechten teilweise mit hohen Haftstrafen für ihr Engagement bestraft.

In Russland habe sich „die besorgniserregende Lage der Menschenrechte“ weiter verschlechtert. Hervorgehoben wird die eingeschränkte Versammlungsfreiheit rund um die Regionalwahlen 2019. Gegen Teilnehmer an Protesten seien Strafverfahren eingeleitet. Außerdem seien die Möglichkeiten zur Internetzensur ausgeweitet worden.

Die Menschenrechtslage in der Türkei habe sich seit dem Putschversuch 2016 weiter negativ entwickelt. „Regierungskritische Stimmen sehen sich weiterhin der Gefahr von Strafverfolgung und Verhaftung ausgesetzt. Ermittlungs- und Gerichtsverfahren mit politischem Bezug lassen Zweifel an der Unabhängigkeit der Justiz aufkommen und wirken einschüchternd auf die türkische Zivilgesellschaft“, so der Bericht. (gb mit dpa)