Bundesregierung: Wie in Harry-Potter-Film! In DIESEM Ministerium gibt's einen magischen Effekt

Heute gibt es einen kleinen Einblick in das BMBF. Wie sieht es in dem Ministerium aus, dass sich mit Bildung 📚 und Forschung 🔬 beschäftigt? Hängt dort das Periodensystem neben den binomischen Formeln? Nicht ganz! Dafür gibt es eine "rauchende Treppe", Lichtinstallationen, Konferenzräume und einen grünen Innenhof. Einen schönen Ausblick auf die Spree und die Liegenschaften des Bundestages gibt es inklusive. #bundesministeriumfürbildungundforschung #bmbf #regierungsviertel #interior #architektur #ausblick #einblick #politik #cdu #ministerium #berlin