Bundesregierung hat das Nachsehen: Afghanen dürfen einreisen

Zum zweiten Mal seit dem Regierungswechsel sind Afghaninnen und Afghanen mit Aufnahmezusage aus Pakistan nach Deutschland geflogen. Ein Journalist berichtete der Deutschen Presse-Agentur am Flughafen Islamabad, dass sie per Linienflug mit Zwischenstopp in Istanbul nach Deutschland reisen sollten. Eigentlich hatte die Bundesregierung das Aufnahmeprogramm gestoppt.

Bereits Anfang des Monats erreichten 47 Menschen aus deutschen Aufnahmeprogrammen Hannover. Danach verteilte man sie auf mehrere Bundesländer. Damit führte die Bundesregierung die Aufnahme besonders gefährdeter Afghanen zunächst noch im kleinen Rahmen fort. Doch viele warten weiterhin auf ihre Chance zur Ausreise.

Klage gegen Bundesregierung erfolgreich

In Islamabad leben zahlreiche afghanische Familien oft seit Monaten oder Jahren unter schwierigen Bedingungen. Die schwarz-rote Bundesregierung beendete ihr Aufnahmeprogramm im Mai. Dieses sollte neben Ortskräften auch jene schützen, die wegen Engagement für Menschenrechte von den Taliban bedroht sind, etwa Anwälte oder Journalistinnen.

Trotz des offiziellen Stopps erhielten einige Betroffene und Angehörige dennoch Visa. Sie hatten vor deutschen Gerichten geklagt und damit ihre Einreise erzwungen. Teilweise unterstützt die Organisation „Kabul Luftbrücke“ die Betroffenen bei diesem Vorgehen. Die Bundesregierung steht dadurch zunehmend unter Druck, klare Lösungen für weitere gefährdete Afghanen zu finden.

Noch immer warten Afghanen auf Ausreise

Mehr als 2.000 Afghanen warten derzeit in Pakistan auf ihre Ausreise nach Deutschland. Einige wurden festgenommen, andere sogar nach Afghanistan abgeschoben. Die Bundesregierung steht damit erneut vor einer humanitären Herausforderung. Viele fordern, dass sie das Aufnahmeprogramm neu auflegt und verlässliche Perspektiven schafft. (mit dpa)

