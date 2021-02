Bundeskanzler Kurz hat die Haare schön: „Land am Abgrund, aber er kümmert sich um seine Frisur“

Österreich lockerte am Montag den Corona-Lockdown ein wenig. Kunden müssen zu einem Termin beim Friseur aber einen negativen Corona-Test mitnehmen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Außerdem besteht auch beim Friseur eine FFP2-Maskenpflicht.

Einer der ersten Friseur-Kunden am Montag war ausgerechnet Bundeskanzler Sebastian Kurz!

Bundeskanzler Sebastian Kurz rennt sofort an Tag 1 zum Promi-Salon

Die österreichen Medien, wie heute.at, berichten, dass Bundeskanzler Kurz beim Promi-Friseur Josef Winkler in Wien Platz nahm, seinem Stamm-Haareschneider. Für 39 Euro ließ er sich die Haare kürzen.

Dass Sebastian Kurz mitten in der Corona-Krise seine Haare so wichtig sind, stieß bei seinen politischen Gegnern prompt auf Kritik. „Ein Land am Abgrund, der Bundeskanzler kümmert sich um seine Frisur“, ätzte der Ex-Minister Jörg Leichtfried (SPÖ). „Hat eigentlich in letzter Zeit wer den Kanzler gesehen? Also außer beim Friseur vielleicht?“, höhnt ein Twitter-User. Eine andere macht sich ebenfalls lustig: „Vermutlich hat der Friseur Sebastian Kurz' Frisur verhauen, weshalb er sich momentan versteckt.“

Spenden, BVT, Ibiza, Schreddern, Löger, Ischgl, Novomatic, Terror, Wirecard, Kinderhass, Corona, Tirol .. aber die Haare schön. pic.twitter.com/Nph0IWi8es — Mod Nr (@modnr1970) February 8, 2021

Corona in Österreich: Höhere Inzidenz als Deutschland, aber Lockdown-Öffnungen

Tatsächlich hat die Alpenrepublik einige Probleme. Im Bundesland Tirol breitet sich die Corona-Mutante immer weiter aus, nun wurde sogar eine Reisewarnung von Wien aus ausgesprochen. Über 8.000 Österreicher sind zudem im Zusammenhang mit Covid-19 schon verstorben. Das wären hochgerechnet auf Deutschland etwa 75.000 Menschen.

Und obwohl Österreich eine höhere Corona-Inzidenz als Deutschland hat, nämlich immer noch über 100 Fälle innerhalb von sieben Tagen bundesweit, hat die Bundesregierung nun erste Lockerungen beschlossen. Neben Friseursalons dürfen auch Kosmetiksalons, Einzelhandelsgeschäfte und Museen wieder öffnen. Auch in Schulen findet wieder teilweise Unterricht statt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat das Friseur-Problem nicht

Kurz' Amtskollegin Bundeskanzlerin Angela Merkel hat das Friseur-Problem derweil nicht. Obwohl die Friseursalons seit dem 16. Dezember in Deutschland zu sind, sind ihre Haare gestylt. Im Lockdown verriet Kanzlerin Merkel, dass sie für Make-up und Frisur die Hilfe einer Assistentin in Anspruch nimmt.

