Bundeskanzler-Kandidat Olaf Scholz (SPD): Miese Schlappe! Selbst zu Hause läuft ER ihm den Rang ab

Wie will man in Deutschland erfolgreich sein, wenn man es nicht mal vor der eigenen Haustür schafft, die Menschen von sich zu überzeugen? Diese Frage muss sich der SPD-Bundeskanzler-Kandidat Olaf Scholz durchaus gefallen lassen, wenn man sich das RTL/ntv-Trendbarometer anschaut.

Dort schneiden andere Kandidaten für das Bundeskanzler-Amt deutlich besser bei der Bevölkerung ab. Besonders bitter dürften für Olaf Scholz dabei die Umfrageergebnisse aus seiner Wahlheimat Hamburg sein.

Bundeskanzler-Kandidat: Ausgerechnet ER kauft ihm den Schneid ab

Zwischen Mai und Oktober 2001 trat der gebürtige Osnabrücker als Innensenator von Hamburg erstmals auf die große politische Bühne. Er sollte der norddeutschen Stadt treu bleiben: Nach einem Ausflug in die Bundespolitik war er viele Jahre Vorsitzender der Hamburger SPD und Erster Bürgermeister der Hansestadt.

+++ SPD wettert gegen Corona-Politik – gibt es jetzt die Quittung? +++

Doch so richtig punkten konnte er in dieser Zeit offenbar nicht. Gerade einmal 18 Prozent der Hamburger wünschen sich Scholz als nächsten Bundeskanzler. Seine Spitzenwerte erreicht Scholz deutschlandweit mit 24 Prozent in Bremen und 25 Prozent im Saarland, richtig düster sieht es in Thüringen (11 Prozent) und in Bayern (10 Prozent) aus.

+++ CDU-Parteitag: CSU-Ministerin macht sich über Merz lustig – „Eine Runde Mitleid“ +++

Bitter: Ausgerechnet ein gebürtiger Norddeutscher läuft ihm in seiner Heimatstadt den Rang ab. Grünen-Chef Robert Habeck, geboren in Lübeck und ehemaliger stellvertretender Minister in Schleswig-Holstein, wird von 38 Prozent der Hamburger als Kanzlerwunsch genannt. Auch in Bremen schneidet der Grünen-Politiker mit 30 Prozent stark ab. In beiden Stadtstaaten sichert er sich damit die Spitzenposition.

Söder und Laschet grüßen von der Spitze

Bundesweit müssen beide jedoch deutlich hinter den möglichen Unions-Kandidaten Armin Laschet und Markus Söder zurückstecken. Allen voran Markus Söder kann in vielen Bundesländern punkten. Wenig überraschend ist seine Unterstützung in Bayern mit beinah 50 Prozent am größten. Doch auch in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Thüringen oder Brandenburg wünschen sich rund ein Drittel Söder als nächsten Kanzler.

-----------------------------

Mehr zum Thema Bundeskanzler:

Bundeskanzler: Robert Habeck hätte als Kanzler eine Fähigkeit, die noch kein Vorgänger mit ins Amt brachte

Bundeskanzler-Kandidat: Bittere Umfrage-Pille für Laschet! Ausgerechnet in seinem Bundesland zeigt sich DAS

Armin Laschet und Markus Söder: Klarheit bei Bundeskanzler-Kandidatur an DIESEM Datum?

-----------------------------

In NRW landet der CSU-Chef in der Umfrage jedoch knapp hinter seinem Unions-internen Mitkonkurrenten Armin Laschet. Wer von beiden am Ende tatsächlich Bundeskanzler-Kandidat der Union für die kommende Bundestagswahl wird, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Beide hätten wohl aktuell nicht die schlechtesten Chancen auf das Amt. (dav)