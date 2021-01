Bundeskanzler-Kandidat: Bittere Umfrage-Pille für Laschet! Ausgerechnet in seinem Bundesland zeigt sich DAS

Wer wird der nächste Bundeskanzler nach der Bundestagswahl im September dieses Jahres? Größte Hoffnungen darf sich wohl der Kandidat der CDU machen, doch auch die Grünen haben bereits Kanzler-Ambitionen formuliert. Für ein rot-rot-grünes Bündnis fehlt es aktuell jedoch an Mehrheiten.

In der CDU dürfen sich vor allem zwei Kandidaten Hoffnung darauf machen, als Bundeskanzler-Kandidat in den Wahlkampf zu starten: Armin Laschet, seit dem 22. Januar Parteivorsitzender der CDU, und CSU-Chef Markus Söder. Armin Laschet wurde jetzt in einer Umfrage allerdings böse abgewatscht - und das auch noch in seinem eigenen Bundesland.

Bundeskanzler-Kandidat: Welcher Unions-Politiker hat die besten Karten?

Die Pandemie kam so unerwartet wie ein Autounfall. Für die Politiker hieß es: Schnell handeln, um Menschenleben zu retten. Einige Politiker konnten sich in der Krise profilieren und durch ihre gezielten Handlungen an Sympathien gewinnen, andere bekamen jedoch ein weniger angenehmes Zeugnis ausgestellt.

Armin Laschet dürfte dabei nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes infratest dimap im Auftrag der WDR-Sendung „Westpol“ nicht allzu viel zu lachen haben. Denn sein Kollege Markus Söder kauft ihm im eigenen Bundesland den Schneid ab.

Das ist Armin Laschet

geboren am 18. Februar 1961 in Aachen

seit 2017 Ministerpräsident von NRW

Vorsitzender der Landesfraktion der CDU

Kandidat für Vorsitz der Bundes-CDU und damit wäre er vermutlich auch Kanzlerkandidat

während Corona-Krise drängte Laschet früh auf Lockerungen

sprach sich vor deren Einführung gegen die Gleichstellung der homosexuellen Ehe mit der konventionellen Ehe aus

Markus Söder stiehlt Armin Laschet die Show

Nach der am Sonntag veröffentlichten Umfrage liegt Armin Laschet nämlich hinter Markus Söder – und das ausgerechnet in seinem eigenen Bundesland Nordrhein-Westfalen.

Armin Laschet oder Markus Söder? Neue Umfrage-Werte sprechen eine deutliche Sprache.

Etwa 56 Prozent der Befragten halten demnach den bayrischen Ministerpräsidenten für kompetent und sehen ihn als geeigneten Kanzlerkandidat. Ein Plus von satten 13 Prozent im Vergleich zum April vergangenen Jahres. Nur 37 Befragte waren da anderer Meinung.

Und Laschet? Ihn sahen etwa 47 Prozent Laschet als geeigneten Kanzlerkandidaten, rund 10 Prozent weniger als Söder. Doch jeder zweite (50 Prozent) lehnt Laschet als möglichen Bundeskanzler ab.

Unionsanhänger sind ähnlicher Meinung

Auch bei den Unions-Anhänger lässt sich ein ähnliches Ergebnis erkennen: Während etwa 74 Prozent für und 22 Prozent gegen Markus Söder sind, sehen etwa 64 Prozent Armin Laschet als guten Kandidaten.

Wer von beiden das Rennen um die Bundeskanzler-Kandidatur macht, wird sich voraussichtlich im März oder April zeigen. (ali)