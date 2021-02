Bundeskanzler nur dritthöchstes Amt im Staat – so mächtig ist es wirklich

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist die mächtigste Person in Deutschland – oder etwa doch nicht?

Tatsächlich ist Bundeskanzler nur das dritthöchste Amt in Deutschland.

Bundeskanzler: Nicht das höchste Amt in Deutschland

Blickt man auf die mächtigsten Politiker der Welt so fallen einem Ämter wie US-Präsident, der Präsident von Russland oder der Staatspräsident Chinas ein. Neben Joe Biden, Wladimir Putin und Xi Jinping würde aus deutscher Sicht auf jeden Fall noch der Name Angela Merkel fallen. Dabei ist Bundeskanzler nicht mal das höchste Amt innerhalb der Bundesrepublik.

Das sind die bisherigen deutschen Bundeskanzler:

Konrad Adenauer – 1949-1963

Ludwig Erhard – 1963-1966

Kurt Georg Kiesinger – 1966-1969

Willy Brandt – 1969-1974

Helmut Schmidt – 1974-1982

Helmut Kohl – 1982-1998

Gerhard Schröder – 1998-2005

Angela Merkel – 2005-heute

Doch wie kann es sein, dass der Bundeskanzler nicht das höchste Amt in Deutschland ist? Immerhin wird es als das wichtigste angesehen. Vor den Bundestagswahlen ist immer die größte Frage, wer Bundeskanzler wird.

Bundeskanzler: Diese beiden Ämter stehen protokollarisch über dem Kanzler

„In der Bundesrepublik Deutschland gibt es keine offizielle Rangliste, welche die innerstaatliche Rangordnung verbindlich festlegt“, heißt es im Protokoll Inland der Bundesregierung. Eine solche würde der „Vielfalt staatlicher Veranstaltungen nicht gerecht werden“. Allerdings hat sich im Laufe der Zeit eine „Rangfolge der Repräsentanten der Verfassungsorgane des Bundes“ herausgebildet.

Dabei steht der Bundespräsident an erster Stelle. Demnach bekleidet derzeit Frank-Walter Steinmeier das höchste Amt in Deutschland. An Position zwei folgt der Präsident des Deutschen Bundestages – aktuell ist das Wolfgang Schäuble. Erst an dritter Stelle steht dann der Bundeskanzler. Auf den Positionen vier und fünf folgen der Präsident des Bundesrates (derzeit Ministerpräsident Reiner Haseloff) sowie der Präsident des Bundesverfassungsgerichts (aktuell Stephan Harbarth).

Bundeskanzler: Wie mächtig ist der Kanzler wirklich?

„Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland sieht für das Amt des Bundeskanzlers eine starke Position vor: So hat die Bundeskanzlerin nach Artikel 64 Grundgesetz das Recht, das Bundeskabinett zu bilden“, heißt es dazu von der Bundesregierung.

Mächtig ist der Bundeskanzler also dennoch. Er schlägt dem Bundespräsidenten die Kandidaten für die Mitglieder des Kabinetts vor und kann die Minister auf gleiche Weise wieder entlassen. Außerdem nimmt der Bundeskanzler den Vorsitz im Bundeskabinett ein und leitet die Kabinettssitzungen.

Bundespräsident: Frank-Walter Steinmeier hat aktuell das höchste Amt in Deutschland inne. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Photopress Müller

Des Weiteren bestimmt er die Richtlinien der Regierungspolitik und trägt dementsprechend auch die Verantwortung. Es handelt sich um die sogenannte Richtlinienkompetenz. Untergeordnet leiten dann die jeweiligen Minister die Geschäftsbereiche selbständig.

Der Bundeskanzler trägt die Regierungsverantwortung gegenüber dem Bundestag. Außerdem entscheidet er über seine Stellvertreter und besitzt in einem Verteidigungsfall die Befehls- und Kommandogewalt über die Streitkräfte. (gb)