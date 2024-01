Ist der Zahltag für mein Bürgergeld erst der 2. Januar 2024?

Der Dezember und damit das Jahr 2023 neigt sich dem Ende zu – und auf deinem Konto ist Ebbe? Besonders für Bürgergeld-Empfänger ist Weihnachten eine echte finanzielle Herausforderung. Geschenke, Weihnachtsmarkt-Besuche und weitere Ausgaben fürs Fest – eigentlich ist das alles nicht drin mit dem überschaubaren Regelsatz. Und nun auch noch Silvester! Wann kommt also das Geld?

+++ Spannend: Bürgergeld, Rente, Cannabis: Diese fünf Änderungen kommen 2024 auf dich zu! +++

Beim Blick auf den Kalender machen sich viele prompt Sorgen: Der 31. Dezember 2023 fällt in diesem Jahr auf einen Sonntag. Der Feiertag am 1. Januar 2024 ist demnach der Montag. Die Banken machen erst wieder am Dienstag (2. Januar) auf. Musst du also so lange auf neues Geld vom Staat warten?

Höhere Regelsätze zum Jahreswechsel

Immerhin die Aussicht auf die nächste Auszahlung stimmt zuversichtlicher: Der Bürgergeld-Regelsatz wird sich kräftig erhöhen. Als Alleinstehender bekommst du ab 2024 dann 563 statt bislang 502 Euro (+ 61 Euro)! Paare in einer Bedarfsgemeinschaft erhalten jeweils 506 statt 451 Euro vom Staat (+ 55 Euro). Auch für Jugendliche und Kinder geht es bei den Regelsätzen nach oben.

Etwas mehr finanzieller Spielraum somit für die Leistungsempfänger, auch wenn gleichzeitig die Inflation davon viel abziehen wird.

Kommt mein Bürgergeld noch vor Silvester?

Doch wann kannst du nun mit dem Geld rechnen? Wird es noch was vor Silvester? Der Auszahlungstermin ist von Jobcenter zu Jobcenter zwar unterschiedlich. Klar ist aber, dass die Leistung im Voraus bezahlt werden muss. Das bedeutet, dein Bürgergeld muss spätestens am 29. Dezember 2023 (Freitag) auf deinem Girokonto sein.

Mehr Nachrichten für dich:

Du kannst also ohne akute Geldsorgen ins neue Jahr starten und vorher noch im Supermarkt einkaufen gehen! Mehr zu den Bürgergeld-Auszahlungen erfährst du hier.