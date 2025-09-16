Bürgergeld: Licht am Ende des Tunnels? SPD-Spitzenfrau sieht „unbestreitbaren Reformbedarf“

Die Bundesregierung hat den jüngsten Umfragen nach viele Prozentpunkte einbüßen müssen. Einer der Gründe: Die angekündigte Reform des Sozialstaates lässt auf sich warten. Die Union hat in erster Linie das Bürgergeld ins Visier genommen – doch bis dato gab es nicht mehr als Vorschläge. Die SPD blockte ab. Doch jetzt ändert sich die Tonalität bei den Sozialdemokraten.

Zumindest bei der ersten SPD-Spitzenfrau. Anke Rehlinger, Ministerpräsidentin des Saarlands und stellvertretende Parteivorsitzende, hat ihre Partei in einem Gastbeitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zum Handeln aufgefordert.

Rehlinger fordert Bürgergeld-Reform

Jenen Handlungsbedarf sieht Rehlinger unter anderem beim Bürgergeld. Sie spricht von einem „unbestreitbaren Reformbedarf“. Die SPD dürfe nicht länger „als Bremser“ auftreten, sondern müsse zum „Motor fortschrittlicher und sozial gerechter Reformen“ werden. „Es ist doch völlig offensichtlich. Der Sozialstaat in Deutschland braucht Reformen“, so die 49-Jährige.

Das Bürgergeld hat für die Landeschefin dabei oberste Priorität, denn sie sieht das System als nicht mehr gerecht an. „Wir müssen mehr Gerechtigkeit ins System Bürgergeld bringen. (…) Wer Hilfe missbraucht, bekommt Sanktionen – bis zum vollständigen Leistungsentzug.“

Vorwurf an die Regierung: Mehr Miteinander erforderlich

Auch gegen Bürgergeldempfänger, die mit Schwarzarbeit ihr Portemonnaie füllen, müsse konsequenter vorgegangen werden. Nicht zur Diskussion steht für die SPDlerin unterdessen, dass denjenigen, die Unterstützen benötigen, weiterhin geholfen wird.

Sie fordert die Bundesregierung im FAZ-Beitrag auf, endlich produktiver und miteinander zu agieren. Sie kritisiert, dass sich lediglich „unproduktive Schlagzeilen um die Ohren“ gehauen werden. „Umfassende“ und „gemeinsame Reformen“ würde allerdings nicht vorangetrieben werden.