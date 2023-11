Bürgergeld: Vergünstigtes Sozialticket kommt für NRW-Bürger – so viel kostet dich das Deutschlandticket

Mit dem Deutschlandticket können Fahrgäste zu einem monatlichen Festpreis deutschlandweit im Nah- und Regionalverkehr reisen, ohne sich um komplizierte Tarife und ständiges Ticketkaufen kümmern zu müssen. Doch anders als sein Vorgänger, dem 9-Euro-Ticket, kostet der Nachfolger stolze 49 Euro.

Vor allem für Menschen in Bürgergeld ist das kaum zu stemmen. Der von Sozialverbänden oft als viel zu niedrig kritisierte Regelsatz (hier mehr) sieht nur rund 45 Euro für Verkehr vor. Um sich das Deutschlandticket also leisten zu können, muss Geld aus anderen Bedarfen herhalten. NRW will dort jetzt Abhilfe schaffen.

Sozial-Ticket für Bürgergeld-Empfänger in NRW

+++ Deutschlandticket auf der Kippe? +++

Das Deutschlandticket wird in Nordrhein-Westfalen bald um eine vergünstigte Variante erweitert, die für Geringverdiener besonders attraktiv ist. Mit einem Preis von 39 Euro statt 49 Euro im Monat, wird erwartet, dass Millionen Berechtigte auf das neue Angebot umsteigen. Dies geht aus einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur hervor, bei der die vier großen Nahverkehrsverbünde in NRW befragt wurden. Das Deutschlandticket Sozial ermöglicht bundesweite Fahrten im Nah- und Regionalverkehr und kann im Abo erworben werden. Berechtigt sind unter anderem Empfänger von Bürgergeld, Sozialhilfe, Wohngeld, Regelleistungen nach dem Asylbewerbergesetz sowie von Leistungen der Kriegsopferfürsorge.

Weitere wichtige Informationen:

Mit dem Sozialticket können Fahrgäste 10 Euro sparen

Ab dem 4. November kann das Ticket bei „Bogestra“ vorbestellt werden

Es braucht einen aktuellen Berechtigungsnachweis, das heißt eine Trägerkarte oder ein Nachweis über ALG II, SGB II, SGB XII oder ein Wohngeldbescheid

Wer schon ein bestehendes Sozialticket hat und wechseln will, kann sich unter Angabe der Abonummer per E-Mail direkt an dialog@bogestra.de wenden

Das NRW-Verkehrsministerium schätzt, dass rund drei Millionen Menschen Anspruch auf das neue Sozialticket haben. Aber es wird nicht erwartet, dass es einen derart massiven Zustrom gibt, sondern dass viele Nutzer von anderen Deutschlandtickets auf das preisgünstigere Modell umsteigen werden.

Sozial-Ticket hat unterschiedliche Starttermine

Der Start des Deutschlandticket Sozial ist in den Verkehrsverbünden unterschiedlich geregelt. Im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) beginnt die Nutzung am 1. Dezember, während der Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) und der Aachener Verkehrsverbund (AVV) den 1. Januar als Startdatum festgelegt haben. Im Verkehrsverbund Westfalentarif starten einige Verkehrsbetriebe bereits am 1. Dezember, während andere folgen, sobald die Kommunalebene entsprechende Beschlüsse gefasst hat.

Mehr zum Thema:

Insgesamt verzeichnen die Nahverkehrsverbünde weiterhin steigende Nutzerzahlen, vor allem durch das Deutschlandticket Schule. Einige Verbünde haben Preiserhöhungen für andere Tarife angekündigt, von denen das Deutschlandticket jedoch nicht betroffen ist.