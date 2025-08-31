Bas droht Bürgergeld-Empfängern: Wer nicht mitmacht, bekommt weniger!

Bezieher von Bürgergeld müssen sich 2026 erneut auf eine Nullrunde einstellen. Der Fortschreibungsmechanismus sieht keine Erhöhung der Regelsätze vor. Ein Sprecher des Arbeitsministeriums bestätigte dies auf Anfrage. Das Bundeskabinett muss der Entscheidung noch offiziell zustimmen.

Alleinstehende erhalten weiterhin 563 Euro monatlich. Kinder bekommen je nach Alter zwischen 357 und 471 Euro. In den Jahren 2023 und 2024 waren die Sätze durch die hohe Inflation deutlich gestiegen. 2025 blieb der Satz wegen rückläufiger Teuerung stabil. Nun folgt erneut keine Erhöhung.

Bürgergeld: Keine Erhöhung, mehr Druck

Arbeitsministerin Bas kündigte gegenüber der „Bild“ zusätzlich schärfere Sanktionen für Bürgergeld-Empfänger an. Besonders bei unentschuldigtem Fernbleiben von Terminen sollen Kürzungen schneller greifen. „Ich sorge für mehr Zug in der Betreuung. Wer ohne Grund nicht zum Termin kommt, dem wird jetzt deutlich mehr gestrichen“, sagte Bas.

Sie betonte, dass staatliche Unterstützung immer auch Eigenverantwortung erfordere. „Wir helfen auf dem Weg in Arbeit, aber dafür muss man mitmachen. Alles andere ist unfair gegenüber denjenigen, die jeden Morgen aufstehen“, so die SPD-Politikerin.

Trotz der Pläne sind sich die Parteien inhaltlich noch uneins. Die SPD sieht viele Vorschläge kritisch. Bei einer Regierungsklausur in Würzburg wurde aber beschlossen, das Bürgergeld zu reformieren. Geplant ist eine neue Form der Grundsicherung. Auch Rente und Krankenversicherung stehen zur Diskussion.

Merz fordert radikalen Umbau

Hintergrund der Reformen sind steigende Sozialkosten und ein angespannter Bundeshaushalt. CDU-Chef Friedrich Merz forderte bei einem Parteitag in Bonn tiefgreifende Einschnitte. „Wir können uns dieses System, das wir heute so haben, einfach nicht mehr leisten“, sagte er.

Merz kritisierte die aktuelle Ausgestaltung des Bürgergelds scharf: „So wie es ist, kann es nicht bleiben.“ Laut ihm lebe Deutschland „seit Jahren über unsere Verhältnisse“. Die CDU macht deutlich, dass sie an das Bürgergeld grundsätzlich ran will – nicht nur an Details, sondern an die Struktur selbst.

