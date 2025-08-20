Bürgergeld-Skandal: Doppelleben eines türkischen Top-Verdieners fliegt auf

Über zwei Jahrzehnte lang erschlich sich ein Mann
Sozialleistungen in Deutschland – während er im Ausland ein Vermögen verdiente. Der Fall zeigt, wie verwundbar das Sozialsystem gegenüber gezieltem Missbrauch ist.
+++ Auch spannend: Lohnt sich Arbeit mehr als Bürgergeld? „Ist sachlich falsch“ +++ Wie ein Systemversagen einen millionenschweren Betrug möglich machte Über 20 Jahre lang erhielt ein Mann in Deutschland Sozialleistungen – gleichzeitig moderierte er im Ausland TV-Shows und verdiente bis zu 500.000 Euro jährlich. Das Jobcenter hielt ihn für erwerbsunfähig, während er vor laufender Kamera stand. Wie gelang es ihm, das System so lange zu täuschen? Foto: IMAGO Um sein Einkommen zu verschleiern, erfand der Mann Rechnungen mit gefälschten Firmennamen und Adressen aus Istanbul. Seine Einnahmen überwies er in bar über Western Union – und zahlte sein Filmteam sogar schwarz aus. Doch die gefälschten Rechnungen waren nur der Anfang eines ausgeklügelten Tricks. Foto: IMAGO Die Staatsanwaltschaft deckte das Betrugssystem durch fingierte Belege und Geldflüsse auf, wie der Münchner Merkur berichtet. Besonders dreist: Selbst aus der U-Haft stellte der Mann noch Anträge auf Bürgergeld – und versuchte, weiteres Taschengeld zu kassieren. Die Ermittler arbeiteten sich durch ein Netzwerk aus Lügen – bis sie auf ein weiteres Detail stießen. Foto: dpa/Marijan Murat Insgesamt soll ein Schaden von rund 270.000 Euro entstanden sein. Doch nur 80.000 Euro flossen in das Verfahren ein – der Rest war bereits verjährt. Ein Beispiel dafür, wie schleppend Sozialbetrug oft aufgearbeitet wird. Trotzdem fiel das Urteil überraschend milde aus – und ließ viele Fragen offen. Foto: IMAGO Trotz des hohen Schadens kam der Mann glimpflich davon: Weil er geständig war, entschied das Gericht auf Bewährungsstrafe. Wie hoch sein Vermögen in der Türkei tatsächlich ist, konnten die Ermittler bis heute nicht klären. War er wirklich allein verantwortlich – oder steckten andere mit drin? Foto: Colourbox Auf dem Konto der Tochter wurden rund 260.000 Euro entdeckt. Sie gab an, das Geld stamme vom Vater. Das Gericht glaubte ihr, nichts vom Betrug gewusst zu haben – sie wurde freigesprochen. Aber der Fall wirft nicht nur Fragen zur Schuld auf – sondern auch zum System selbst. Foto: DPA Images | Peter Kneffel Der Fall zeigt drastisch, wie leicht das deutsche Sozialsystem ausgetrickst werden kann. Ohne systematische Prüfungen und Kontrollen flossen über Jahrzehnte öffentliche Gelder an einen Mann, der längst keine Hilfe mehr brauchte. Und es bleibt nicht der einzige Fall, der Zweifel an der Kontrolle von Bürgergeld-Leistungen weckt. Foto: IMAGO Erst kürzlich wurde bekannt, dass eine Bürgergeld-Empfängerin heimlich arbeitete. Immer wieder tauchen Fälle auf, in denen Betroffene Einkommen verheimlichen oder Vermögen verschleiern – mit Folgen für das Vertrauen in das Sozialsystem. Foto: IMAGO