Bürgergeld-Stopp für Ukrainer: Diese Zahlen schmecken der Merz-Regierung nicht

Die Zahl ukrainischer Flüchtlinge in Deutschland steigt wieder deutlich. Unter den Neuankömmlingen befinden sich immer mehr junge Männer. Union und SPD einigten sich nun nach langem Ringen darauf, dass viele dieser Menschen künftig keinen Anspruch mehr auf Bürgergeld haben sollen. Das berichtet die Bild.

Rückwirkend ab dem 1. April 2025 sollen Ukrainer, die dann einreisen, wie Asylbewerber gelten. Sie erhalten damit niedrigere Leistungen, was den Sozialetat spürbar entlasten soll. Von dieser Regelung ist jedoch nur ein kleiner Teil der ukrainischen Geflüchteten betroffen.

Bürgergeld für Ukrainer schon lange Streitthema

Nach Regierungsangaben leben derzeit rund 700.000 Ukrainer im Bürgergeld. Seit dem 1. April kamen 83.640 Menschen hinzu. Insgesamt reisten von Januar bis Ende September 2025 etwa 122.257 Ukrainer ein, deutlich weniger als im Jahr 2024, aber zuletzt mit stark steigender Tendenz.

Im Mai lagen die Einreisen bei rund 10.800, im September bereits bei fast 18.000. Ursprünglich wollten einige Politiker alle Ukrainer rückwirkend aus dem Bürgergeld nehmen. Doch Kommunen und Länder legten ihr Veto ein und warnten vor einem enormen bürokratischen Kraftakt.

Ein Koalitionsmitglied erklärte gegenüber Bild: „Der bürokratische Aufwand wäre zu groß geworden, die Kommunen und Länder hätten den Aufstand geprobt – das ist den Aufwand nicht wert.“ Der Stichtag sei daher während der Koalitionsgespräche mühsam ausgehandelt worden.

Ukraine hat Ausreiseverbot für junge Männer aufgehoben

Vor allem die SPD wollte laut Berichten einen späteren Termin, während die Union einen „Run“ auf das Bürgergeld fürchtete. Laut Ausländerzentralregister sind 61.420 der Neuankömmlinge männlich, und ihr Anteil wächst monatlich. Grenzbeamte berichten von Kleinbussen voller junger Ukrainer.

Der Unionspolitiker Florian Oest kritisierte nach einem Besuch an der Grenze: „Die jungen Männer reisen direkt ins Bürgergeld ein. Das kann so nicht weitergehen. Wir helfen niemandem, wenn wir zum Magneten werden.“ Er fordert striktere Regeln.

Ein Grund für den Anstieg: Die Ukraine hob im August das Ausreiseverbot für Männer zwischen 18 und 21 Jahren auf. Viele fliehen nun vor einer möglichen Einberufung und hoffen auf Schutz oder Perspektiven in Deutschland.

Wie viele Neuankömmlinge tatsächlich Bürgergeld beantragen, ist unklar. Laut Bundesregierung wurde dies bisher nicht erfasst. Erst seit dem 1. November 2025 sei eine technische Erhebung möglich. Unterschiede bei den Leistungen sind erheblich: Das Bürgergeld zahlt 563 Euro, das Asylbewerbergesetz nur 441 Euro monatlich.