Bürgergeld-Reformen: Das soll sich ändern

Ein zentrales Vorhaben der Bundesregierung nimmt Gestalt an: die Reform des Bürgergelds. SPD-Chefin Bärbel Bas kündigte in Berlin an, ihr Gesetzentwurf werde „in den nächsten 14 Tagen spätestens“ stehen. Gemeinsam mit Kanzler Friedrich Merz und weiteren Spitzenpolitikern arbeitet sie an der finalen Fassung.

Kern der Reform ist ein schärferer Umgang mit Pflichtverletzungen. Wer zumutbare Arbeit ablehnt oder Termine versäumt, dem drohen Leistungskürzungen von bis zu 30 Prozent. Künftig sollen Jobcenter diese Sanktionen schneller und konsequenter verhängen können – auch bei wiederholtem Fehlverhalten.

Bürgergeld-Reform: Strengere Regeln geplant

Bei Totalverweigerern kann das Bürgergeld vollständig gestrichen werden. Wer dauerhaft keine Mitwirkung zeigt und unerreichbar ist, verliert für zwei Monate sämtliche Leistungen. Das geht aus Informationen von t-online hervor. Die Heiz- und Mietkosten bleiben dabei vorerst gedeckt. Diese Regelung will die Bundesregierung nun weiter verschärfen.

Auch bei Wohnkosten soll sich etwas ändern. Aktuell zahlen Jobcenter im ersten Jahr jede Miete – egal, wie hoch. Das soll enden. Künftig gilt sofort die Prüfung der „Angemessenheit“. Wer zu teuer wohnt, muss sich eine günstigere Wohnung suchen – andernfalls gibt es weniger Bürgergeld.

Das Schonvermögen soll deutlich sinken. Derzeit dürfen Bürgergeld-Empfänger 40.000 Euro behalten. Diese Karenzzeit will Bas komplett streichen. Ersparnisse müssen künftig direkt zur Lebenssicherung eingesetzt werden. Erst danach greift die staatliche Hilfe durch das Bürgergeld.

EU-Zuwanderer im Fokus

Die Regierung plant zudem Einschränkungen für EU-Zuwanderer. Diese sollen nicht mehr sofort Bürgergeld beantragen dürfen. CDU und SPD fordern strengere Regeln und sehen Missbrauch durch organisierte Gruppen. Ob solche Änderungen mit EU-Recht vereinbar sind, ist jedoch umstritten.

Ziel der Reform ist, das Bürgergeld stärker auf Arbeitsvermittlung und Mitwirkungspflichten auszurichten. Missbrauch – besonders durch EU-Aufstocker – soll eingedämmt werden. Das Bürgergeld bleibt ein zentrales politisches Thema, das noch viele Debatten auslösen dürfte.